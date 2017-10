La ballade d’Élodie

Ce n’est pas nouveau, le Témiscamingue est un berceau d’artistes et ce n’est pas Élodie Jolette qui contreviendra à cette tradition!

La jeune artiste originaire de Lorrainville a baigné dans la musique depuis sa plus tendre enfance. Les cordes seront son premier amour avec des cours de violon à l’âge de 7 ans. Relation qu’elle développera finalement davantage avec le piano, puis la guitare. Vers 15 ans, elle commence à composer ses premières chansons. En 1999, elle quitte le Témiscamingue pour la grande ville. Ses premières années à Montréal, elle les passera à faire des petits spectacles dans des bars, cafés et restos. De là, elle rencontrera des musiciens avec qui elle commencera à monter ses compositions et à jouer dans quelques festivals. Cette collaboration mènera en 2009 à l’enregistrement professionnel de «Tour d’existence», premier maxi du projet musical Élodie et ses muses. Par la suite, la naissance de son fils lui donnera l’occasion de prendre une pause pour profiter des siens. Après une exposition solo de ses œuvres en arts visuels en 2013, elle retourne à la musique en 2015 avec une rétrospective de ses compositions instrumentales au piano, sous le nom de « L’âme au piano ».

Aujourd’hui, l’artiste multidisciplinaire revient avec un nouveau single intitulé « Je serai là juste là ». Cette magnifique ballade était à l’origine un poème écrit pour son fils, qu’elle a ensuite mis en musique. Cette pièce annonce la sortie d’un EP à l’hiver 2018. À l’heure de la dématérialisation de la musique, la jeune femme compte se servir du sociofinancement afin de valoriser son futur opus : « Je me suis demandé si j’allais presser des CD, mais ça ne vaut plus la peine de faire des CD! Il y a même des gens qui n’ont plus de lecteur CD. Je vais plutôt faire une clé USB qui va regrouper les chansons, partitions, photos et vidéos. Je vais aussi faire un livre de créativité en lien avec les chansons du mini-album. Ça va ajouter de la valeur à mon projet. »

Depuis le début, Élodie Jolette travaille en autoproduction et assume pleinement son choix : « J’aurais pu faire les démarches, avec mon premier maxi, mais ça n’a pas tourné comme ça et ce n’est pas plus mal. Je me suis rendu compte que c’était mieux de me produire moi-même. Moins de pression, plus de liberté et un contact plus direct avec les gens qui m’écoutent».

Quant à un éventuel retour vers sa terre natale, même si elle ne l’exclut pas, elle est consciente que ce n’est pas pour l’instant compatible avec son rythme actuel. « C’est toujours un peu mon rêve de retourner au Témiscamingue. Mais avec la vie artistique que je mène, c’est quand même plus facile à Montréal. Le Témis c’est tellement un beau coin de pays! Si c’était plus proche, je serais là tout le temps», conclut-elle d’un ton rêveur.

Pour plus d’infos, vous pouvez suivre Élodie sur Bandcamp : elodieetsesmuses.bandcamp.com ou Facebook : elodiejolette.artiste