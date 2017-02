L’Abitibi-Témiscamingue en mode séduction

Photo courtoisie : Place aux jeunes en région

L’Abitibi-Témiscamingue était en tournée afin de promouvoir la région à Montréal et en Outaouais. Plusieurs établissements scolaires ont été visités par les agents de migration ruraux qui tous étaient en mode séduction. C’est Catherine Drolet-Marchand du Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue (CJET) qui représentait la région.

Le potentiel d’attraction est plus grand que l’on ne le croit, constate Catherine Drolet-Marchand. Plusieurs des jeunes qu’elle a rencontrés sont blasés de la ville, alors quand on leur parle de la région, des lumières s’allument dans leurs yeux. Et les résultats sont palpables : un réel intérêt est senti, d’autant plus que la tournée touche un millier d’étudiants. D’autres régions sont aussi représentées dans cette initiative du programme Place aux jeunes en régions, donc les agents de migration doivent faire des discours vendeurs pour se démarquer.

Les séjours exploratoires sont offerts aux jeunes rencontrés. Ceux-ci consistent à une escale en région où il est possible pour eux de rencontrer des employeurs et d’amorcer des contacts avec des Témiscamiens. La prochaine édition sera centrée sur le monde agricole puisque le besoin de main-d’œuvre est considérable, notamment en médecine animale. Le programme tente de s’arrimer avec le milieu du travail et d’être à l’écoute des besoins de main-d’œuvre. On veut attirer de nouveaux arrivants qui pourront se développer sur le plan professionnel et social. Le CJET accompagne les jeunes dans tout le processus d’intégration. À noter que ces programmes s’adressent aussi à des individus natifs du Témiscamingue qui souhaitent revenir en région. Un autre séjour aura lieu en juin, mais le CJET offre aussi des services individuels lorsque le besoin se manifeste.

Le Carrefour Jeunesse-Emploi compte sur la collaboration des employeurs afin qu’ils leur fassent part de leur besoin de main-d’œuvre. Parce que selon l’agente de migration, l’attraction de nouveaux arrivants est l’affaire de tous et qu’elle sollicite la participation de plusieurs acteurs locaux.

Rappelons aussi que la démographie est présentement au cœur des visées de la Planification stratégique. L’attraction de nouveaux arrivants et le retour des jeunes en région et occupe une grande place dans les objectifs de développement régional.