L’agriculture au féminin

Crédit photo : Frédéric Patoine

Un groupe de mentorat et réseautage s’est réuni sous le toit du Centre Frère-Moffet afin de discuter d’agriculture au féminin. C’est dans le cadre de l’initiative Osez les filles, qui encourage la présence féminine dans des domaines traditionnellement masculins, que la journée avait lieu. Émilise Lessard-Therrien, agente de développement pour le Centre Frère-Moffet animait la rencontre. Celle-ci tournera aussi au printemps des capsules vidéo pour faire des portraits d’agricultrices.

Nul besoin de remonter très loin dans l’histoire pour constater que les femmes travaillaient à la ferme de leur mari, et ce, sans rémunération et bien souvent dans l’ombre. Aujourd’hui, plusieurs femmes s’approprient cette profession. D’ailleurs, au Témiscamingue on observe qu’il y a beaucoup de femmes agricultrices si l’on compare avec d’autres régions.

Des modèles inspirants :

Annie Roy, de l’Éden Rouge, Catherine Métivier productrice bovine, Nathalie Rivard, productrice laitière et Martine Aumond, productrice équine formaient un panel d’expertes compte tenu de leur grande expérience. Des discussions des plus intéressantes se sont tenues sur leurs défis quotidiens, sur la conciliation travail-famille, etc. Une vingtaine de femmes, professionnelles agricoles, étudiantes ou intéressées par ce domaine étaient présentes.

C’est donc assez récent que des femmes soient propriétaires de leur compagnie agricole. Catherine Métivier par exemple est la seule gestionnaire de son entreprise. Cela implique évidemment beaucoup de dévouement. Annie Roy dont la plupart des employées sont des femmes était elle aussi venue partager les grandes lignes de son parcours. Celle qui se spécialise dans la production maraichère était accompagnée de sa fille Angèle-Ann Guimond qui a apporté un tout autre volet à l’entreprise avec la Table champêtre de l’Éden Rouge.

Des défis

Les femmes soulignaient que bien des équipements et techniques sont adaptés à la force physique de l’homme. Celles-ci doivent donc redoubler d’ingéniosité pour s’éviter des blessures. D’autant plus que leur corps est définitivement leur principal outil de travail. La conciliation travail-famille est aussi un défi immense pour les femmes qui ont des enfants puisque les tâches sur la ferme sont extrêmement exigeantes et prenantes. Elle remarque aussi que des préjuger demeurent toujours. Elles le voient par exemple lorsqu’elles vont faire l’achat de machinerie agricole. Il arrive que les vendeurs ne les prennent pas au sérieux, confiaient certaines d’entre elles.

Finalement, il s’est avéré enrichissant pour les travailleuses agricoles de partager certains trucs entre elles. Carole-Anne Poudrier, membre du syndicat de la relève agricole, concluait en disant « ça fait du bien de savoir qu’on l’on n’est pas seule. Il faut répéter l’exercice! ».