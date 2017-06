Lancement de la programmation de l’automne au Rift

Salle du Théâtre du Rift – Crédit photo : le Rift Galerie, Théâtre, Cinéma/Facebook

Vincent Vallières, Gabrielle Shonk, les Deux frères, Phil Roy, les Hay Babies, The Lost Finger figurent dans la nouvelle programmation du Rift pour l’automne 2017. Le lancement officiel a eu lieu le 1e juin dernier.

D’emblée, Amélie Cordeau, directrice générale du Rift, rappelle que le rôle du Rift est d’offrir une programmation diversifiée. « Notre rôle est de promouvoir la culture au Témiscamingue et de présenter une variété de disciplines artistiques. Pour la programmation de l’automne, nous touchons à la musique, au théâtre, à l’humour, au conte », explique celle qui est fière de présenter la brochette de productions qui aura lieu sur les planches du Théâtre du Rift.

Théâtre

Côté théâtre, le Rift accueillera deux productions de l’Abitibi-Témiscamingue avec la pièce Starshit, production du Tandem, qui promet une critique sociale livrée avec finesse et humour. Il y aura aussi la toujours très attendue production du Théâtre de la Loutre intitulée En attendant bébé, une comédie qui saura mettre en valeur le talent des comédiens amateurs de chez nous. Une pièce de théâtre musicale s’amènera aussi le 14 décembre pour apporter la magie de Noël. La pièce Noël 1993 est composée de 14 chants a capella qui est un regard historique sur les années 1930.

Spectacles musicaux

Vincent Vallières revient en région, lui qui se fait fier ambassadeur du Témiscamingue, selon Amélie Cordeau. « Vincent Vallières, c’est un incontournable, le public l’aime et il aime son public ». Autre succès populaire : les Deux frères seront de passage sur les planches du Rift et Patrice Michaud viendra aussi pour un troisième show au Témiscamingue. Il y aura aussi une performance de Gabrielle Shonk, jeune prodige découverte à la Voix qui a vite fait d’être repéré par des producteurs. Les Hay Babies, trio acadien folk, sera aussi pour une première fois en tournée au Témiscamingue. Le groupe rafraichissant a remporté les Francouvertes en 2013. Jeunesse musicale Canada et Ensemble d’Aiguebelle promettent aussi d’allier découverte et soirée musicale de calibre. Le 6 décembre, dès les débuts de l’effervescence de Noël, les Lost Finger présenteront leur show Christmas Caravan. Le public peut s’attendre à des classiques revisiter et ainsi que des pièces inédites. Une belle façon de célébrer l’approche du temps des fêtes!

Humour

Phil Roy, Jean-Michel Anctil et Pierre Hébert n’ont plus besoin de présentation. Les humoristes connaissent un succès impressionnant et ce sont des spectacles qui se vendent généralement à guichet fermé! On peut dire que les gens d’ici aiment rigoler. Et on peut présager que le rire sera au rendez-vous lors de ces trois spectacles.

Conte pour enfants

Enfin, le spectacle de Noël familial Le loup de Noël promet de charmer les enfants, avec la lecture d’un conte Claude Aubry accompagné du groupe Bon débarras.