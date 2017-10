L’art de la modernité

Par Marie-Joe Morin

Nous y sommes! La Galerie du Rift dévoile enfin sa nouvelle exposition. La salle d’exposition met en valeur des talents de chez nous ainsi que de l’ensemble de la province. Toutefois, c’est sous un aspect de réflexion sur la modernité et l’insertion des nouvelles technologies dans le processus de création, que se déploie l’art sur les murs de ce charmant endroit, et ce jusqu’au 19 novembre 2017.

La galerie découverte ouvre ses portes à Diane Lepage, talent de chez nous, qui pour la première fois expose en solo. Madame Lepage met en valeur une démarche et une approche très environnementale. Elle offre une réflexion sur la transformation de la nature causée par l’être humain; accès direct au questionnement des bienfaits de la modernisation.

Mobilisations, pour sa part, est une exposition du Mouvement Art mobile, un collectif d’artistes pluridisciplinaires. Leur motivation commune de création intègre les nouvelles technologies dans un processus artistique. Regroupant 16 artistes professionnels québécois, ceux-ci exploitent les appareils mobiles de style téléphone, drone ou outils connectés afin de s’inscrire dans une démarche artistique. Ce collectif dévoile au grand jour l’émergence de l’art mobile en offrant une réflexion sur le phénomène social. C’est par la photographie, les installations sonores, la littérature et la projection que ces artistes interpellent le public. Il est possible de se décrocher un poème en Post-it de 140 caractères tel un tweet ou encore de vibrer sur une transposition artistique de dessins naïfs devenus musique et vibration.

« La technologie est une réalité de la société actuelle alors utilisons là pour en faire de l’art » Émilie B.Côté

L’artiste Debby Talbot, de son côté, présente une série d’œuvres qui met en lumière un regard sur la vie privée dans une ère virtuelle, là où tout est exposé au grand jour de par les réseaux sociaux. Sous forme de dissimulation, cette exposition mélange peinture et collage et offre une perspective tout à fait déroutante. L’artiste crée un effet de camouflage en superposant sous forme de collage de la peinture séchée. Le spectateur peut, grâce à cette technique, poser un regard différent en créant ou non une distance avec la toile. De la juxtaposition chaotique de peinture à la vraie nature dissimulée.

La Galerie du Rift propose une véritable réflexion sur la modernité. Elle ouvre le regard et l’esprit sur la modernisation de l’art, tel le reflet de notre société. Soyez curieux!