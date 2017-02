Le Laverlocherois Jean-Mathieu Ouellet évoluera avec Les Pirates

Les Pirates de Ville-Marie annonçaient que le recruteur de l’équipe, Daniel Bédard abandonne ces fonctions, passant le flambeau à Gilles Robert. L’homme qui est aussi promoteur et actionnaire ne retire cependant pas ses parts.

Michel Roy, actionnaire et membre du conseil d’administration assure que l’organisation se remet déjà sur « ses patins ». Le processus continue normalement malgré ce remaniement de ressources humaines.

On apprenait d’ailleurs cette semaine que le Laverlocherois Jean-Mathieu Ouellet sera gardien de but pour l’équipe. Ce dernier est bien heureux de partager la nouvelle avec les fans de hockey témiscamiens. « Je suis vraiment fier d’avoir été choisi pour briser la glace de cette nouvelle équipe. Je suis vraiment excité de rencontrer et de jouer avec mes futurs coéquipiers, ceux d’ici comme ceux d’ailleurs. J’ai espoir que nous allons être compétitifs! », affirme le jeune homme de 17 ans qui a évolué dans le Midget AAA ontarien. Le jeune français Valentin Laporterie sera aussi de l’équipe.

Michel Roy affirme que la signature de deux nouveaux joueurs sera aussi dévoilée la semaine prochaine. Il rappelle que quelques joueurs ainsi que l’entraîneur William Bendi seront présentés à la population lors de leur 5 à 7, au Barbe Broue pub le 11 mars prochain.