Le financement d’Opémican annoncé, place à la prochaine étape

Le 22 février dernier, une annonce fort attendue fut finalement officialisée, soit le financement du Parc national d’Opémican. C’est donc un investissement majeur de 36 millions de dollars qui sera fait pour mettre sur pied le Parc National du Témiscamingue. C’est le directeur du parc Dany Gareau, le ministre responsable de la région Luc Blanchette et le président-directeur général de la Sépaq John MacKay qui en ont fait l’annonce conjointement au nom du ministre des Forêts de la Faune et des parcs Laurent Lessard.

Des 36 millions investis, 10 seront consacrés à la restauration des bâtiments patrimoniaux. Un investissement qui était souhaité dans la communauté. Les 26 millions restants, eux, serviront à la conservation du patrimoine naturel.

« Les activités seront concentrées autour de trois pôles thématiques. En plus, du pôle de découverte du patrimoine naturel et culturel de la pointe Opémican, le pôle d’aventure de la rivière du lac Kipawa sera consacré à la pratique du canot-kayak et le pôle nature du lac Marsac deviendra un lieu dédié à la pêche et au canot-camping », signalait le ministre Blanchette lors de son allocution.

Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue poursuit en mentionnant qu’il est très fier d’accueillir le dernier né des parcs nationaux dans notre région.

« Au cours des dernières années, il s’est fait beaucoup de travail pour positionner la région sur divers plans. Le Parc national d’Opémican en est l’aboutissement. Nous continuons de travailler sur des liens avec nos voisins ontariens afin de susciter l’intérêt à venir visiter notre nouveau parc », affirme Luc Blanchette.

L’ouverture officielle au départ prévue pour 2017 risque par contre d’être repoussée à 2019, moment où l’ouverture complète du parc devrait avoir lieu. Précisons toutefois que plusieurs scénarios sont encore sur la planche à dessin et que les choses pourraient avancer plus vite que prévu. Une fois le parc prêt à accueillir les visiteurs, une vingtaine de personnes devraient y occuper un emploi.

Selon Luc Blanchette, cette annonce est l’exemple parfait de développement économique durable. Ce dernier veut aussi multiplier les contrats de service pour les gens d’ici.

« Nous aurons besoin de construction, transport, déboisement, toute sorte d’infrastructure pour lesquelles les entreprises de la région obtiendront les contrats. Les 25 emplois qui seront créés ultérieurement, nous espérons qu’ils seront comblés par des gens de la place. Les retombées économiques ne seront pas uniquement pour le parc, mais bien pour les épiceries, restaurants, stations-service, etc. Nous évaluons à 65$ par jour ce qu’un touriste peut dépenser de façon indirecte. C’est vraiment un beau projet de développement régional », fait valoir monsieur Blanchette.

Pour le président-directeur général de la Sépaq, l’annonce faite à Témiscaming en est une d’envergure. Il estime que les parcs nationaux sont de véritables joyaux et qu’il en sera de même pour Opémican.

Pour sa part, le directeur du Parc National d’Opémican, Dany Gareau, une journée comme celle du 22 février ne pouvait pas mieux tomber.

« C’est une très belle journée, cela donnera un complément dans l’offre actuelle. Un parc comme Opémican avec une belle composante historique sera un plus pour le réseau. Je pense surtout au Parc d’Aiguebelle. Nous allons avoir une belle synergie avec les deux parcs pour le développement touristique de la région. Personnellement, pour moi, c’est un grand jour, j’avais vraiment hâte que nous ayons tous les outils en main pour développer le parc et avoir un échéancier pour l’ouverture, vu que nous avons vraiment tout fait tout ce que nous pouvions en termes de planification pendant l’entre-saison. Dès que les conditions météo seront propices, nous entamerons les travaux sur le terrain : décontamination, création de la route d’accès et nous allons développer les premières infrastructures de la pointe Opémican.

Autres réactions

Pour le président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Émilien Larochelle, le potentiel du futur parc national ne fait aucun doute. L’annonce venant concrétier sa venue est une excellente nouvelle pour le tourisme en région.

Les discussions autour de la création du parc national d’Opémican remontent déjà à de nombreuses années. Guy Trépanier, directeur général de la SDT, en aura été un témoin privilégié. Il était donc des plus enthousiastes à cette annonce.

« Après les annonces politiques, là, nous passons aux annonces économiques et les travaux commencent. La Sépaq avait tout fait en fonction des budgets qu’elle avait. Maintenant, les plans qu’elle avait établis pourront être réalisés. Quand les travaux commenceront, il faut aussi maximiser les retombées en région et travailler sur les produits qui pourraient se greffer autour du parc. Ce sera un beau défi pour les gens en place », conclut monsieur Trépanier.