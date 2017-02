Les cowboys à l’honneur au Gala de la Chambre de commerce

Les entrepreneurs de la région avaient revêtu leur plus bel habit country chic pour assister au gala des Mérites Témiscamiens organisé par la Chambre de commerce Témis-Accord. Ce sont donc plus de 230 personnes qui ont pris part à l’événement qui se déroulait au Centre Richelieu de Lorrainville. De ce nombre, 32 entreprises ou entrepreneurs étaient en nomination dans l’une ou l’autre des catégories à l’enjeu lors du gala.

Alors, le premier trophée de la soirée fut remis à Marco Ceschia, des entreprises Location VM et Planchers Perfection, dans la catégorie Jeunes entrepreneurs. Une récompense qui a visiblement touché le principal intéressé droit au cœur, lui qui est resté sans mots au moment de recevoir son prix.

Dans la catégorie Transfert d’entreprise et relève, la palme revient à Transport Beaulé, qui a procédé à une réorganisation au niveau de la direction dans les dernières années. Son vice-président Serge Côté était ravi du déroulement de la soirée quelques instants après la victoire de l’entreprise.

« Je suis content, car les efforts que nous avons faits depuis des années sont récompensés ce soir. C’est une belle activité qui permet de rencontrer d’autres entrepreneurs qui vivent la même chose que nous. »

Pas moins de 12 entreprises étaient en lice pour obtenir le trophée remis dans la catégorie Croissance et dynamisme. Au final, c’est Temlac qui fut récompensé. Robert Therrien, coactionnaire de la compagnie avec son frère Paul, ne s’habitue pas aux honneurs.

« C’est le troisième prix que nous gagnons au Témiscamingue, nous avions gagné en 2000 et 2012. Cette année, je ne m’y attendais vraiment pas. Il y avait des entreprises de fort calibre dans cette catégorie. Nous avons travaillé fort ces dernières années. Cette année, nous avons engagé un consultant pour encore améliorer nos procédés pour offrir encore un meilleur service à nos clients. Nous avons une équipe formidable autant au Témiscamingue qu’à Rouyn-Noranda. Mon frère et moi, nous sommes vraiment dédiés, nous avons l’entrepreneurship qui coule dans nos veines et nous sommes fiers de notre entreprise», confiait Robert Therrien en descendant du podium.

Annie Roy de l’Éden Rouge s’est vu décerner la récompense de l’Entrepreneure au féminin. Sur scène, elle a tenu à partager cette distinction avec sa fille Angèle-Ann Guimond, qui est venue joindre l’entreprise familiale en 2014 pour mettre en branle le volet table champêtre.

« Ce prix reconnaît mon entreprise, mais aussi l’apport des femmes dans l’entrepreneuriat. Ce n’est pas toujours évident pour elles et encore plus dans un milieu reconnu typiquement masculin au niveau de l’agriculture. C’est une fierté en tant que femme et en tant qu’entrepreneure », avance Annie Roy.

Plus tard dans la soirée, l’Éden Rouge a une fois de plus été récompensé, recevant le coup de cœur du jury. Un prix qui a fait très chaud au cœur de la jeune femme d’affaires Angèle-Ann Guimond.

« Ça représente beaucoup, nous sommes dans le feu de l’action dans nos entreprises 24 heures sur 24. Nous n’avons pas le temps de prendre le pouls de la population. Un prix comme celui-là vient donner une belle tape dans le dos, cela nous aide à continuer. »

Le public, lui, a tourné son choix vers la compagnie Agrimax pour le prix coup de cœur du public.

« C’est une marque de reconnaissance de la communauté du Témiscamingue (de nos clients), que nous apprécions grandement. Nous faisons notre travail et nous sommes contents de voir que notre entreprise est reconnue et que les gens l’aiment », les copropriétaires d’Agrimax Martin Paquin et Yannick Smith.

De vibrants hommages

Le gala de la Chambre de commerce fut aussi un moment propice pour rendre hommage à des gens qui ont façonné le monde entrepreneurial au Témiscamingue. C’est le cas de Madeleine Paquin, dont l’apport au développement économique est indéniable.

« Ça fait chaud au cœur, je l’apprécie beaucoup. C’est toute une tape dans le dos. Même si je ne suis plus officiellement en affaires, j’ai toujours gardé contact avec les gens d’affaires. Quand j’entends parler de la réussite d’une entreprise témiscamienne, j’en prends un peu. »

Les 40 ans de carrière de Denis Champagne furent soulignés en grand par la Chambre de commerce.

« C’est un bel hommage pour mes 40 ans de carrière. Je ne m’y attendais pas. Cela me permet de dire merci à tous ceux qui m’ont encouragé. Je suis fier de ce que j’ai accompli au Témiscamingue », confie monsieur Champagne.

Finalement, le prix Ambassadeur fut remis à la ferme Del Rio de St-Eugène.

Une soirée colorée qui s’est terminée en beauté par la prestation du Coco Country Band.