Le hockey au féminin

La ligue de hockey féminin du Témiscamingue compte sur la passion d’une trentaine de joueuses qui se rencontrent deux soirs par semaine. Bien que des femmes pratiquent ce sport de façon plus ou moins constante depuis plusieurs décennies, la ligue, dans la formule telle qu’on la connait aujourd’hui n’existe que depuis une dizaine d’années.

Cassandra Woodberry, joueuse passionnée a, il y a six ans, initié un volet féminin au tournoi 4 contre 4 de Guigues. À cette époque, il n’y avait que quatre équipes qui compétitionnaient. Depuis maintenant trois ans, la Ligue de hockey féminin organise son propre tournoi et cette année, la mouture se bonifie avec non moins de quatorze équipes participantes et une soirée spectacle le samedi soir mettant en scène les frères Greffard.

Pour le comité organisateur dont Cassandra Woodberry se fait porte-parole, il est important de tenir un tel événement au Témiscamingue, ne serait-ce que pour promouvoir le hockey féminin ; montrer aux gens qu’il s’y joue du bon hockey, encourager des femmes ou jeunes filles à s’y initier. Cassandra Woodberry croit que cela permet d’enlever certaines barrières parfois imposées par des stéréotypes, et espère assurer une relève.

Il faut savoir que le hockey féminin se divise en deux grandes catégories au Témiscamingue. D’une part, il y a des équipes récréatives, accessibles à toutes celles qui souhaitent simplement jouer pour le plaisir. Ensuite, il y a des équipes compétitives ou plusieurs joueuses d’expérience s’affrontent.

Le comité organisateur du tournoi de hockey féminin est fier cette année de convier la population témiscamienne à venir profiter de bons moments de hockey. Serez-vous au rendez-vous les 20, 21 et 22 janvier prochain au Colisée de Guigues?