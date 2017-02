Le Salon du livre de retour au Témiscamingue

La 40e édition du Salon du Livre de l’Abitibi-Témiscamingue se tiendra à l’aréna Frère-Arthur-Bergeron de Ville-Marie du 26 au 29 mai prochains. Le comité organisateur de l’événement avait donc convié médias, partenaires et amoureux de lecture à un point de presse du côté de La Bouquine le 23 février dernier. Sur place, il a été permis d’apprendre les premiers détails concernant l’édition à venir.

La présidence d’honneur du salon est donc confiée à Francine Ruel, auteure à succès qui, belle coïncidence, célèbre cette année ses 40 ans dans le monde de l’écriture. Dans la lettre qu’elle a rédigée et dont une membre de l’organisation a fait la lecture lors de la conférence de presse, madame Ruel révèle son attachement au Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue, qu’elle a visité à plus d’une occasion, ainsi que son amour pour les gens qui l’organisent. Au fil des ans, elle y aura vécu des moments forts, touchants et amusants.

Pendant la conférence de presse, le comité organisateur était fébrile au moment de dévoiler l’affiche promotionnelle de l’événement. Elle est une création originale de l’élève de 5e secondaire Maxim Legrand. L’image graphique symbolise 40 ans de lectures précieuses où on peut voir un couple tenant conjointement une pierre précieuse.

« Notre couple célèbre 40 ans de couple littéraire, soit les noces d’émeraude avec toute la luminosité et l’éclat de la richesse des mots et de leurs importances dans nos vies. Cela représente aussi 40 ans d’organisation régionale où se mobilisent annuellement plusieurs milliers de personnes autour du livre : organisateurs, auteurs, bénévoles et j’en passe. C’est cette mobilisation qui fait de cette émeraude la pierre précieuse la plus chère », mentionnait la coordonnatrice du Salon du livre au Témiscamingue Lucie Desrochers au moment du dévoilement de l’affiche promotionnelle.

C’est donc dire que la 40e édition du Salon du Livre de l’Abitibi-Témiscamingue promet d’en être une de grande envergure.

« Nous aurons un événement avec un petit plus, nous fêtons un 40e. Par contre, je ne peux rien vous dire ce matin, car nous sommes encore en préparation, en négociation en vue du salon. Pour nous, le 40e n’apporte pas de pression supplémentaire puisque nous avons accueilli le 20e, 25e et le 30e à Ville-Marie. Quand le salon vient ici, nous sommes déjà dans cette esprit de fête-là », admet madame Desrochers.

Pour elle, le défi d’organiser un événement de grande envergure comme le Salon du livre est de pouvoir répondre aux plus grand nombre de lecteurs possible. C’est-à-dire des enfants aux ainées en passant par les adolescents et les adultes pour en faire un événement intergénérationnel.

Le plaisir que le comité organisateur retire de la préparation du Salon du livre vient en grande partie de leur passion pour la lecture.

« Je crois fondamentalement que la lecture est la base d’une société saine et riche. Il faut travailler pour amener nos jeunes à lire, à découvrir cet univers-là », affirme Lucie Desrochers.

Pendant la conférence de presse, plusieurs invités sont venus parler de leur passion pour la lecture, de ce que celle-ci apporte dans leur vie. Ce fut le cas de Dominique Roy, qui a fait un témoignage des plus éloquents. Pour elle, la venue du salon du livre chez nous signifie beaucoup.

« C’est un événement marquant parce que tout le monde littéraire est réuni au même endroit. Cela permet de voir toutes les nouveautés, de retrouver les anciens livres qui nous ont touchés, de rencontrer les auteurs et ce n’est pas seulement le livre lui-même qui m’intéresse, c’est toute la démarche derrière et pour cela il faut rencontrer les auteurs pour avoir ce côté qui aide souvent à mieux comprendre le livre. Un salon du livre vient compléter ce que nous n’avons pas quand nous achetons le livre », image bien madame Roy.

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amants de littérature de la région du 26 au 29 mai prochains. Par les années passées, ce sont en moyenne 7 000 personnes qui avaient visité le Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue à Ville-Marie.