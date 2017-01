Des leçons de golf offertes à EMR

L’école Marcel-Raymond de Lorrainville se lance dans l’aventure du golf. Observant un intérêt significatif pour ce sport parmi les élèves, l’équipe d’enseignants en éducation physique ainsi que la direction évaluaient depuis maintenant trois ans la possibilité d’offrir aux élèves des leçons de golf.

C’est grâce à un programme propulsé par Golf Canada que l’école a pu faire l’acquisition de tout le matériel de base pour commencer à former les élèves, autant par des entraînements extérieurs qu’intérieurs. Pierre Gauthier, amateur de golf et enseignant a de bonnes connaissances techniques, ce qui lui permettra d’enseigner et d’accompagner les élèves dans leurs apprentissages et développements. Les ateliers se tiendront sur l’heure du dîner et lors d’activités parascolaires. Marc Gaudet, directeur, considère que le projet tombe à point puisque cette année, les élèves ne peuvent plus sortir dans le village le midi. L’équipe-école est donc en constante recherche d’activités pour animer ces plages horaires. Le programme visera autant à former de nouveaux joueurs qu’à supporter les joueurs ayant déjà une certaine expérience.

Bien que nul n’est la prétention de démarrer un sport-étude en golf, celui-ci existant déjà à Malartic, Marc Gaudet avoue cependant qu’il souhaite à moyen terme offrir le golf dans les cours optionnels. Aussi, il entend approcher le Terrain de golf de Ville-Marie afin de voir s’il y a des partenariats possibles.