L’entraîneur André Baillargeon accroche ses patins

André Baillargeon et son équipe Home Hardware Midget BB 2016-2017

Après quinze ans de service comme entraîneur dans le hockey mineur, principalement dans le Midget BB, André Baillargeon cède sa place à la relève. C’est désormais Marc-André Caron qui assurera l’entraînement de l’équipe.

La passion est certes au cœur de l’implication d’André. Le hockey, qu’il qualifie du « plus beau sport au monde » permet selon lui aux jeunes de développer la confiance en soi, le respect, la discipline et la coopération. Il est habité par la conviction que les jeunes apprennent sur la glace à vivre en société, que la pratique du hockey dépasse de beaucoup la technique et que les apprentissages sont plus profonds. Pour lui, être entraîneur d’une équipe, c’est consolider un lien privilégié avec les jeunes. C’est avec beaucoup de gratitude qu’André Baillargeon se retire, en remerciant les jeunes et leurs parents pour la confiance qu’ils ont placée en lui.

William Beaulieu, un des joueurs qui évolue dans l’équipe d’André depuis l’automne, n’hésite pas avant d’affirmer qu’ « il est un très bon coach ». Selon lui, André a amené son équipe à un autre niveau de jeu. Le jeune hockeyeur ajoute aussi « qu’on lui doit beaucoup pour son dévouement. Il a mis beaucoup d’énergie dans cette équipe et on le remercie ».

Un des premiers joueurs du Midget BB qu’André a entraîné, Jean-Nicolas Brunet Duclos y va aussi d’un beau témoignage à l’égard de son ancien coach : « André c’était tout un rassembleur, il sait tirer le meilleur de chacun de ses joueurs et leur faire comprendre que leur rôle était important. Sa passion pour le hockey faisait de lui et ses joueurs de dangereux compétiteurs. J’aurais envie d’en profiter pour remercier André pour toutes ces heures passées avec nous sur la glace et derrière le banc. Sa présence aura certainement marqué mon passage dans le hockey mineur, mais m’aura surtout fait mieux comprendre le sens du mot passion. »

Guy Falardeau affirme, au nom de l’Association du hockey mineur du Témiscamingue qu’André a su faire une différence chez les hockeyeurs qu’il a côtoyés. « André a laissé sa trace dans le monde du hockey mineur. Il a su être un modèle pour nos jeunes autant sur la glace que hors glace ». Pour l’organisation, il est primordial de mettre les joueurs en contact avec des transmetteurs de passions et c’est probablement cette force qui aura animé et marqué le passage d’André au sein du hockey mineur pendant plus d’une décennie.