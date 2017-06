L’entreprise L’Gros trappeur prend de l’expansion avec l’achat et la rénovation d’un bâtiment à Nédélec. Pascal Laliberté, trappeur et taxidermiste et sa conjointe, Claude Cardinal, gestionnaire, conceptrice et confectionneuse forment une équipe d’entrepreneurs fébriles à l’idée de développer leur créneau.

Les débuts du Gros trappeur se situent il y a sept ans alors que Pascal Laliberté souhaite vivre de la trappe. Ce dernier pratique cette activité de façon récréative depuis sa tendre enfance, avec son grand-père. Il faisant aussi de la taxidermie, avec les techniques d’antan apprises par son mentor. Adulte, il se met à vendre ses peaux peu à peu dans des encans. De plus en plus, il a des projets et des idées de transformation et la demande se fait sentir. On l’approche pour des contrats et il se plait davantage dans ce mode de vie que dans le travail de « shop ».

Chaque printemps depuis, il prend un peu d’expansion. Le couple fait finalement l’acquisition d’une propriété qu’il croit adaptée à leur activité de taxidermie. « Notre ancien atelier faisait 16 x 40. On s’est rapidement rendu compte que ça ne fonctionnait pas. On accrochait des gibiers dans la grange, on accrochait des peaux à sécher dans la maison, les barattes étaient rendues dans le garage. Ce n’était pas pratique. On a pris un an pour vérifier notre façon de travailler. On n’était pas équipé pour répondre à la demande que nous recevions », raconte Claude Cardinal.

Comme les commandes sont nombreuses, le couple achète aussi des gibiers d’autres trappeurs. Lorsque les rénovations seront terminées, ils comptent également engager une couturière pour la confection et la transformation des produits. Le travail du Gros trappeur est également reconnu. Des manufactures lui achètent de la fourrure en grande quantité et des taxidermistes de partout dans le monde font appel à ses techniques de tannage. Il fait aussi du sur mesure ou travaille avec des chasseurs qui souhaitent empailler ou tanner leur peau. Depuis peu, il est aussi accrédité comme formateur de trappe.

Une des philosophies phares de l’entreprise est aussi de respect de l’environnement. « On tient vraiment à raffiner nos techniques de trappe pour éviter toute cruauté animale. C’est vraiment important pour nous. Aussi, dans le trempage, on utilise des produits non chimiques, sécuritaires et sains. On mange la viande quand on peut la manger, on ne jette jamais une retaille de fourrure, on l’utilise jusqu’à cinq transformations. Les griffes, les dents, on les utilise pour faire des bijoux, on a des artisans qui font de la maroquinerie qui les utilise pour faire des attaches, on tranche les bois de panache pour faire des boutons. On utilise chaque gibier au maximum, jusqu’au crâne et aux os. C’est ce qui attire beaucoup de nos clients qui adhèrent à nos produits », explique Claude Cardinal.

Le nouveau bâtiment sera prémuni d’une boutique avec pignon sur rue ainsi qu’une salle de montre pour les pièces de taxidermie. L’atelier de travail s’articule en U tous autour pour éviter que les odeurs des gibiers s’échappent vers la boutique. Chaque pièce à sa fonction et correspond à toutes les étapes de transformation. « Un des gros changements, c’est qu’avant, pour le tannage on fonctionnait à un bassin. Par lot, on sortait de deux à trois fourrures. C’est trois étapes de trempage. Les délais étaient très longs. On aura désormais huit bassins de trempage, donc ça augmentera considérablement le volume de production », informe madame Cardinal.