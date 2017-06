L’équipe de tournage de junior majeur débarquait à R-N!

Photo prise lors du tournage à l’Arèna Iamgold. Crédit photo : Junior majeur, le film/Facebook

Une grande équipe de tournage débarquait à Rouyn-Noranda au cours de la dernière semaine, permettant aux citoyens de la région de se familiariser avec un plateau de cinéma!

Le film à grand déploiement Junior majeur qui porte sur le hockey (la suite de Pee-wee 3D) et mettant en vedette Antoine-Olivier Pilon, Claude Legault et Patrice Robitaille nécessitait l’appui de beaucoup de figurants et acteurs de la place en plus de soutien aux équipes techniques. Des Témiscamiens ont vécu l’expérience de travailler sur un plateau de tournage.

Claudia Côté est allée à un après-midi de figuration à l’aréna Iamgold. « Un des premiers constats qui me vient en tête, c’est qu’une journée de tournage, c’est très long. On doit attendre des directives, reprendre plusieurs scènes. On devait arriver à midi, mais on a commencé à tourner la première scène à 14h », raconte-t-elle encore émerveillée de cette expérience unique. En tout, il y avait, selon ses estimations, entre 700 et 800 figurants. « Il y avait énergie folle. Les Huskies soulèvent les passions, donc ça paraissait. La Ville est hockey! C’était logique d’interpeler les partisans », enchaîne-t-elle.

Elle explique que les figurants ont dû tourner quelques scènes en « poisson ». Elle narre cette expérience rigolote : « en fait, on devait faire semblant de parler. Il fallait faire comme si nous avions de l’interaction, mais nous ne devions pas faire de son. C’était drôle à voir ». Elle a été impressionnée par toute la logistique de tournage. « C’est certain que je vais voir les films différemment », souligne-t-elle.

Benoit Racine, artiste multidisciplinaire domicilié à Saint-Eugène-de-Guigues travaille sur le plateau aux décors et accessoires. Habitué à la scénographie, il découvre grâce à son expérience sur Junior majeur le travail cinématographique qui lui plait. Il songe même à réitérer ce genre d’expérience de travail. « C’est une belle adrénaline. Il y a beaucoup d’attente, mais quand il faut agir, il faut le faire rapidement. C’est une super équipe! Les gens sur le plateau sont souriants et sympathiques », constate-t-il.

Ils sont plusieurs Témiscabitiens à être engagés en soutien technique. Il considère que c’est avantageux pour la région d’accueillir une équipe de tournage de cette ampleur. « Ça crée des contrats pour des travailleurs autonomes comme moi. Aussi, l’équipe utilise les services d’hébergement, de location et de restauration de Rouyn et des alentours. Je pense que ce serait intéressant de développer ce filon-là. Ça dynamise vraiment une Ville ».

Le film devra sortir le 25 décembre 2017. Ce film grand public promet déjà d’être un blockbuster. Vous reconnaîtrez la Ville de Rouyn-Noranda, l’aréna Iamgold et peut-être, qui sait, le visage d’amis ou de connaissances!