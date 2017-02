L’imagination débordante de Cindy Belliard

La Témiscamienne Cindy Belliard, maintenant exilée en Outaouais, a toujours eu une imagination débordante. Elle se souvient très bien que lors de son passage à l’école Marcel-Raymond, au moment de rédiger ses productions écrites, un maximum de 200 ou 300 mots n’était jamais suffisant pour elle.

« Je devais faire attention de ne pas trop en écrire, car j’avais toujours beaucoup à dire. J’arrivais à la maison et je me disais je n’ai pas fini mon histoire, je continuais donc de la développer juste pour moi. Arrivée au début de la vingtaine, je trouvais que j’avais perdu mon imagination et je me cherchais un défi. Je me suis dit que j’allais écrire un livre de A à Z. Cela m’a pris environ quatre ans, mais j’y suis arrivée. Après tant d’années d’effort, je trouvais un peu ridicule que mon livre termine sur une tablette. Je vais essayer de le faire publier. Un auteur de l’Outaouais offrait justement des ateliers pour expliquer comment fonctionne le processus. J’ai adoré et commencé à envoyer mon manuscrit et au bout d’un an et demi j’ai réussi à le faire publier », raconte Cindy Belliard.

Cela lui aura donc donné la piqûre de poursuivre l’aventure et elle commencera presque immédiatement l’écriture d’un second roman. Son dernier né, Une chance inespérée, raconte l’histoire d’une jeune femme native de Ville-Marie qui rencontre un homme qui semble avoir toutes les qualités. Une histoire d’amour se dessine à l’horizon, mais plusieurs obstacles apparaissent sur leur route. Arriveront-ils à les surmonter ? Trouveront-ils le grand amour?

« Il y a toujours une belle place pour le Témiscamingue dans mes romans. Mon cœur est encore au Témiscamingue et je trouve que la région porte à la romance. Les gens de l’Outaouais aussi aiment beaucoup, ils y reconnaissent des endroits. Au Témiscamingue, la Bannik a une place dans mes livres. J’ai aussi une touche d’humour même si j’aime être romantique. »

L’inspiration lui vient naturellement, elle qui dit avoir beaucoup d’imagination et n’avoir jamais connu le syndrome de la page blanche. La tête remplie d’idées, madame Belliard ne manque pas d’inspiration pour des projets d’écriture.