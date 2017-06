L’importance de consigner des traces de son histoire

La Société d’histoire du Témiscamingue (SHT) tenait une journée porte ouverte le 9 juin dernier dans la cadre de la Journée internationale des archives.

Guy Provencher, bénévole à la SHT depuis de très nombreuses années guide la visite vers la voûte des archives, pièce étroite et acclimatée qui favorise la conservation des dizaines de milliers de documents classés dans des fiches minutieusement identifiées. Documents anciens et récents s’y côtoient permettant ainsi de retracer des pans de l’histoire du Témiscamingue.

Cécile Herbet est archiviste à la SHT depuis deux décennies. Elle a travaillé avec ses collègues à l’agréation des archives à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec en 2002. Elle raconte que la SHT a été fondée en 1949 afin de racheter et conserver le patrimoine que représente la Maison du Frère-Moffet. Pour elle, la consignation et l’interprétation des archives sont d’une importance capitale. « Ça nous permet de comprendre d’où l’on vient et d’honorer la mémoire de ceux qui ont été là avant nous », explique-t-elle.

Tout le monde peut contribuer à la collecte d’archives par des dons de photos, de journaux et documents historiques. Comme le rappelle Cécile Herbet, « hier, c’est déjà de l’histoire, donc les documents récents, c’est aussi important de les conserver ».

L’histoire du Témiscamingue suscite toujours de l’intérêt. La SHT le constate par ses publications sur les réseaux sociaux dont plusieurs se partagent de nombreuses fois. Aussi, elle compte 573 membres, ce qui est considérable pour une petite communauté.