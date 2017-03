Lumière sur les acteurs francophones de la traite des fourrures

Crédit photo : courtoisie

L’historien Guillaume Marcotte lance cette semaine son dictionnaire biographique sur les Francophones et la traite des fourrures du Grand-Témiscamingue. Quelque 2200 notices biographiques sont recensées dans cet ouvrage qui couvre la période de 1760 à 1870. Au Témiscamingue, le lancement aura lieu le mercredi 1er mars à 19h, à la Galerie du Rift.

C’est le travail d’une décennie qui est colligé dans ce livre. Bachelier en éducation à l’UQAT, l’auteur est candidat à la maîtrise en Études canadiennes à l’Université Saint-Boniface à Winnipeg. Ce travail de recherche, qu’il exécute à temps perdu depuis toutes ces années le nourrit également dans son projet de maîtrise.

Les archives nationales de la Baie d’Husdon ont été d’une aide immense pour l’auteur qui y a puisé 90 % de son information. Du canoteur au plus haut placé de la hiérarchie de la traite de fourrure, Guillaume Marcotte s’intéresse de façon exhaustive à tous les acteurs de cette industrie qui fût très importante pour la région. D’ailleurs, l’historien rappelle que le Témiscamingue, aujourd’hui considéré comme une région périphérique et éloignée a déjà été le cœur d’un vaste réseau (celui du Grand-Témiscamingue) qui s’étendait de l’Outaouais à la Baie-James.

Peu de traces demeurent aujourd’hui de cette époque, bien que très riche en patrimoines. Peu de monuments sont demeurés, et peu d’ouvrages portent sur le sujet, avoue monsieur Marcotte. « Il existe un seul livre et il est en anglais. Et dans les ouvrages historiques, on passe souvent rapidement ce qui précède la colonisation agricole », informe l’auteur.

Guillaume Marcotte affirme que son objectif était de sortir ces Canadiens français et les francométisses de cette époque oubliée de l’ombre. Des portraits forts prometteurs et intéressants peuplent les pages de cet ouvrage monumental.