Lumière sur la culture autochtone pour favoriser le dialogue

Le film Anicinabe, là où les eaux se rencontrent réalisé par des étudiants de l’UQAT sera projeté une première fois au cinéma Paramount de Rouyn-Noranda le 19 avril prochain. L’initiative de deux étudiantes en travail social et d’une étudiante en cinéma prend une ampleur inespérée.

Genèse d’un projet de conscientisation sociale

L’étudiante en travail social à l’UQAT, Meggan Mathias Cossette, native de Moffet et sa collègue Geneviève-Marie Le Gresley ont eu l’idée de réaliser un projet qui aurait des répercussions sociales et qui ferait connaître la culture autochtone. Fortes de leurs connaissances en intervention, elles souhaitent offrir un outil de sensibilisation. Elle songe à réaliser un documentaire qui favoriserait le dialogue entre autochtone et allochtone. Par contre, les deux jeunes femmes n’ont aucune expertise dans le domaine du cinéma. Elle se résigne à abandonner le projet.

À l’automne 2016, elles font la rencontre de l’étudiante française Sophie Chaffault qui complète son Baccalauréat en cinéma à l’UQAT dans le programme Création nouveaux médias. L’étudiante étrangère a choisi d’étudier en Abitibi-Témiscamingue justement à cause de son intérêt immense pour la culture autochtone. Elle aussi aimerait réaliser un documentaire sur le sujet.

Les trois jeunes femmes s’emballent puisqu’elles ont le sentiment d’avoir une équipe complémentaires qui leur permettra de concrétiser leur intention. Le projet prend donc forme : Sophie à la réalisation, Meggan et Geneviève à la recherche. Se joint Charles Schiele à la caméra.

Renouer avec ses origines

Meggan Mathias Cossette est née d’une mère algonquine et d’un père allochtone. Elle parle de l’importance pour elle de travailler sur un tel projet. « Je suis le résultat des conséquences du colonialisme. Je suis une autochtone qui a perdu son identité, car je ne parle ni ma langue et j’ai perdu les traditions de mon peuple. Faire un projet sur les enjeux de cohabitation et de réconciliation entre les deux cultures prend tout son sens. Ça me permet de renouer avec mes origines et c’est une occasion d’être en symbiose avec ces deux cultures qui m’ont fait grandir chacune à leur façon », confie-t-elle.

Plus de détails

Les tournages ont eu lieu en partie à Winneway, lors de l’inauguration de l’école. L’équipe s’est aussi rendue à un séjour culturel à Kitcisakik qui a été très enrichissant. Les étudiantes ont eu la chance de rencontrer Widia Larivière, la cofondatrice du mouvement Idle No more lors du Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue. Des tournages à Val-d’Or ont aussi permis à l’équipe de tournage de prendre conscience de la réalité autochtone en milieu urbain.

L’apport des étudiantes en travail social permet au projet de bénéficier d’un plan d’action clair qui répond à une analyse des besoins des communautés. Pour l’équipe, c’est une fierté d’unir leur force et de concevoir un projet multidisciplinaire.

Un partenariat avec Culturat a été conclu alors que la démarche autour du film servira à enrichir un guide pédagogique. Seront aussi pris en considération les résultats d’un atelier réflexif qui suivra la diffusion du film. D’autres projections sont à prévoir un peu partout en région et des possibilités se dessinent pour une diffusion plus large.

Pour plus d’information sur la projection, c’est par ici : Anicinabe, là où les eaux se rencontrent