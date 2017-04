MANQUE DE RELÈVE SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RELAIS POUR LA VIE : Le Journal Le Reflet s’associe à l’organisation

Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate

Ville-Marie, le 6 avril 2017 – De façon exceptionnelle, l’équipe du journal le Reflet est fière d’annoncer qu’elle prendra en charge l’organisation du Relais pour la vie 2017.

Cette année, un manque de relève au sein du conseil d’administration ainsi que des difficultés de recrutement mettaient en péril l’événement. Puisque l’initiative Le Reflet s’implique 2017 a choisi de soutenir cette cause, il était important pour l’équipe du Journal d’y contribuer encore davantage.

Il est à noter qu’en raison de travaux dans la cour de l’aréna Frère Artur Bergeron de Ville-Marie, la marche aura lieu à l’école Saint-Gabriel de Ville-Marie. De plus, une nouvelle formule sera expérimentée. La marche aura lieu le 2 juin prochain, de 18h à minuit, plutôt que de s’étendre sur toute la nuit. D’autres Relais pour la vie tendent vers cette alternative d’une marche de six heures. Il s’agit d’un projet pilote.

Toute personne ayant le Relais pour la vie à cœur et désirant s’impliquer afin d’assurer la pérennité de l’événement est invitée à contacter le représentant régional du Relais pour la vie Olivier Gauthier. Équipe, inscrivez-vous et joignez-vous à nous le 2 juin prochain !

Depuis 75 ans, la Société canadienne du cancer soutient les Canadiens dans le combat pour la vie. Depuis toutes ces années, elle travaille sans relâche à prévenir le cancer, à financer la recherche et à soutenir les personnes touchées par la maladie. Forte de cette expérience, elle continue de lutter avec les Canadiens pour changer le cancer à jamais afin qu’ils soient moins nombreux à y faire face et plus nombreux à y survivre. Pour en savoir plus, visitez cancer.ca

Le Journal le Reflet est un média écrit de proximité qui a à cœur sa région. Il est le seul journal au Témiscamingue, distribué hebdomadairement sur les deux rives du lac Témiscamingue et ce, depuis plus de 26 ans.

Source: Valérie Lalonde, Présidente de l’organisation

Pour entrevue à la Société Canadienne du Cancer:

Olivier Gauthier

agent de développement division Québec

819 762-6707