Marcherez-vous la Pointe aux roches?

Connaissez-vous le site de Pointe aux roches à Latulipe? Il s’agit d’un circuit de sentiers pédestres offrant un panorama exceptionnel. Plusieurs trajets permettent aux marcheurs d’explorer différents horizons. Le sentier est entretenu l’hiver et on peut le parcourir à pied ou en raquettes. On peut régulièrement y observer des animaux sauvages comme une multitude d’espèces d’oiseaux, de petits mammifères et bien d’autres. Des belvédères sont installés ainsi que des toilettes sèches et des aires naturelles de pique-nique. La boucle de près de cinq kilomètres longeant le lac des Quinze est sans doute le trajet le plus populaire.

Plus qu’un réseau de sentiers pédestre, c’est un endroit que la Municipalité de Latulipe garde vivant en y proposant des activités à chaque saison.Le 25 février prochain, une activité de glissade y sera organisée. Des VTT seront sur place pour remonter la côte et permettre aux familles de profiter d’un moment agréable en plein-air. En mars, une marche nocturne aux flambeaux y aura lieu, probablement à la pleine lune.

Aussi, un des panneaux du Circuit patrimonial de l’Est témiscamien y est installé. Ce dernier parle de Long point qui est visible à partir d’un des postes d’observation. Il y a aussi deux sculptures sur bois réalisées par Christian Langlois que l’on peut admirer sur le chemin.

Notez que les sentiers valent la peine d’être parcourus durant les quatre saisons, puisque chacune offre des paysages et attraits différents. On peut d’ailleurs y faire de la baignade ou du vélo lorsque les conditions le permettent.

Il faut emprunter le rang dix à Latulipe pour s’y rendre. Pour plus d’information, contactez la municipalité de Latulipe-et-Gaboury ou visitez la page Facebook : Pointe aux roches.