Mission accomplie pour le Nord en fût

Crédit photo: Alex Brun-Jacob

C’est le samedi 15 juillet que se tenait la 1re édition du Festival le Nord en fût/North on tap sur le terrain de la marina d’Haileybury. Le concept, né d’une discussion entre amis amateurs de broue à l’automne passé, était d’organiser un festival unique dans la région réunissant des micro-brasseries nord-ontariennes.

Si les organisateurs se doutaient qu’il y avait tout de même une place à prendre avec ce genre de festival, ils ne s’attendaient pas à un tel succès. « Ça a dépassé toutes nos attentes! Une semaine avant l’événement, tous les billets étaient déjà vendus! », se réjouit Danielle Bélanger-Corbin, membre du comité organisateur. Dû à l’emplacement, le permis d’alcool les autorisait à un maximum de 1 000 participants sur le site et grâce à leur système de gestion de billet électronique, madame Bélanger-Corbin nous confirmait fièrement que 94 % des participants se sont rendus sur place le jour du festival. Ajoutez à ça la trentaine de bénévoles et le personnel représentant les micro-brasseries, on peut dire que l’achalandage était au rendez-vous! Bien que l’événement fût orienté vers les amateurs de bières artisanales, il n’en était pas moins familial puisque des jeux gonflables, des ateliers maquillages et mêmes des jeux d’épées (fausses évidemment) ont amusés les enfants. Le tout rythmé par des groupes de musicaux locaux qui se relayaient sur scène toute l’après-midi.

Parlant de micro-brasseries, ce ne sont pas moins de 9 enseignes nord-ontariennes qui se sont présentés pour le Nord en fût/North on tap. Et elles ne se seront pas déplacées pour rien, en effet la majorité a manqué de bière avant la journée, n’ayant pas anticipé l’affluence record de ce festival naissant. Tous les exposants s’accordent sur le fait que le Nord en fût/North on tap est l’un des meilleurs festivals de micro-brasserie auquel ils ont participé. Quant à savoir si l’on pourrait, dans une future édition, y retrouver une de nos microbrasseries témiscabitibiennes, les organisateurs en seraient enchantés, mais la réglementation provinciale sur la vente d’alcool est un gros frein. En effet, il faut être licencié LCBO pour pouvoir vendre de l’alcool en Ontario (tout comme un brasseur ontarien serait obligé d’être licencié SAQ pour pouvoir vendre dans un festival au Québec).

Aussi la beauté du festival tient dans le fait que tous les profits seront reversés aux banques alimentaires locales. Le montant officiel n’est pas encore connu, mais Danielle Bélanger-Corbin est confiante de pouvoir leur remettre un très gros chèque.

Enfin, madame Bélanger-Corbin tient à remercier tous leurs commanditaires ainsi que leurs bénévoles impliqués sans qui cet événement n’aurait pas eu un tel succès. Et même si rien n’est encore confirmé officiellement sur la date et la forme, l’équipe assure qu’il y aura assurément une 2e édition l’année prochaine.