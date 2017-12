Mission Tournesol donne le « BEAT »

Le 8 décembre dernier, Mission Tournesol présentait un tout nouveau projet pour les nouveaux patients qui débutent les traitements en chimiothérapie au département d’oncologie de l’hôpital de Ville-Marie.

Il s’agit d’une trousse de départ ou plutôt une trousse de « réconfort ». Cette dernière, sous la forme d’un sac réutilisable contient un sac réutilisable, une couverture, une gourde, un bloc-notes avec stylo, des chocolats, de la tisane, des menthes au Xylitol, un livret de jeu, des mouchoirs, un vernis à ongles et enfin, et non des moindres, une carte d’encouragement des plus touchantes, dessinée par les élèves de 6e année de l’école St-Isidore de Laverlochère.

Le but est d’accompagner et d’avoir une pensée réconfortante pour les gens qui démarrent cette difficile épreuve qu’est la chimiothérapie. « Cette idée-là est vraiment originale et nous sommes les seuls en région à le proposer en région. Nous avons déjà commencé à distribuer les premières et les gens sont extrêmement touchés », raconte Micheline Lemire, trésorière de Mission Tournesol.

L’initiative est venue de France Beauséjour et de son conjoint Marc-Antoine Bastien, diagnostiqué avec une tumeur cérébrale maligne en 2016. Lors du début du traitement de chimiothérapie à Montréal ce dernier avait reçu un kit similaire. Ce geste simple lui ayant tellement réchauffé le cœur, sa conjointe et lui ont décidé de monter un projet semblable au Témiscamingue. La trousse, appelée BEAT (surnom de Marc-Antoine Bastien), a pour l’instant été produite à une centaine d’exemplaires, le tout commandité par des entrepreneurs locaux.

Photo titre: Dr Alexandro Dominguez, Mélina Chartier, travailleuse sociale en oncologie, Josée Drolet, infirmière aux traitements, Marc-Antoine Bastien, France Beauséjour, Micheline Lemire, trésorière de Mission Tournseol, Huguette Gauvin, administratrice de Mission Tournesol et Sandra Savard, infirmière-pivot en oncologie.

Photo texte: la trousse « BEAT » et son contenu