Motocross : deux Témiscamiens à une course nationale

Des Témiscamiens se sont illustrés en motocross lors la « War of MX – Vet National » qui avait lieu le 7 octobre dernier à Chatsworth en Ontario. Il s’agit de Benoit Mathieu et Michael Hansen qui se sont respectivement classé 8e (35 ans et +) et 6e (50 ans et +). C’est tout un retour pour Michael Hansen, actuel président du club MX Nord : « J’ai coursé pendant 5 ans de 1983 à 1987 puis j’ai arrêté pendant 20 ans avant de reprendre en 2008. Là encore j’ai repris un break jusqu’à cette année où je suis revenu la course. C’est demandant mais j’aime ça! La saison achève, mais je me prépare pour les courses sur glace cet hiver ».