MRCT: la course est lancée

Photo: Renald Baril, Claire Bolduc, Bernard Flebus et Gilles Lepage

Renald Baril

Renald Baril est un citoyen de Laverlochère. Il possède un petit restaurant à Angliers dont il s’occupe avec passion depuis 15 ans. La satisfaction de sa clientèle, notamment les touristes est sa première priorité. Auparavant, monsieur Baril a travaillé dans les « drills » et a fait beaucoup de pays avant de revenir s’installer en région pour venir travailler avec son frère à la ferme Lunik.

Pourquoi avoir choisi de vous présenter à la préfecture?

Je trouve que c’est important pour avoir du changement au Témiscamingue. C’est toujours la même affaire qu’ils nous disent depuis 12 ans pis que ça ne change pas. Les jeunes s‘en vont. Faut créer de l’emploi en agriculture, amener des docteurs dans les hôpitaux. Les jeunes s’en vont dans le Grand Nord faut les garder ici, il faut les payer.

Quelle est votre vision du rôle du préfet?

C’est un petit peu d’aller chercher toutes les municipalités. Même les réserves avec les Algonquins. Essayer de faire quelque chose de bien. On va commencer pour le Témiscamingue et on checkera pour plus loin. Si on ne se met pas tous ensemble, on n’ira pas loin.

Quelle serait unes de vos priorités dans chacun de ces 3 axes :

Économie : L’agriculture. Les pommes de terre à St-Eugène, ils engagent beaucoup, faut les garder. On a perdu Val Jack, on a perdu beaucoup de fermes laitières. Faut essayer de bâtir. Il faut amener du monde au Témiscamingue

Santé : Il faut que les personnes âgées aient plus de soin, parce qu’on va tous vieillir. On ne rajeunira pas.

Éducation : Plus de formation au Centre Frère-Moffet pour les jeunes. Je suis commissaire scolaire, à la dernière réunion ils ont engagé 13 nouveaux enseignants, dont 12 Témiscamiens. Faut continuer comme ça.

Claire Bolduc

Claire Bolduc est agronome. À la fin de ses études, elle s’est installée au Témiscamingue pour une durée déterminée et a finalement eu la piqûre de la région. Son implication dans le milieu de l’agronomie l’a menée à être présidente de l’Ordre des agronomes du Québec, à l’époque des crises porcines. Elle a par la suite été notamment directrice régionale au ministère de l’Environnement, mais aussi présidente de Solidarité rurale pendant 8 ans. Enfin, en 2016, elle avait rejoint le collectif « Faut qu’on se parle ». Elle reste très active dans le milieu de l’agronomie en tant que consultante et est présentement en train d’écrire une proposition de politique de soutien pour l’agriculture biologique.

Pourquoi avoir choisi de vous présenter à la préfecture?

La politique municipale, ça change le quotidien des gens. On a des gestes à poser, on a des choses à faire qui vont changer pour le mieux la vie des personnes. De quelle façon on le fait? De quelle façon on avance? C’est pour ça que j’ai choisi la politique locale.

Quelle est votre vision du rôle du préfet?

Son rôle repose sur la qualité de son leadership et son ancrage identitaire du territoire. La préfète devra assurer un leadership très positif, elle devra avoir une énorme capacité d’écoute. Il faut écouter, comprendre et traduire les besoins. Être capable de gérer et d’assumer les arbitrages.

Quelle serait une de vos priorités dans chacun de ces 3 axes :

Économie : Nos ressources naturelles sont notre force, mais nous n’avons jamais misé sur leur différenciation. On a intérêt à se démarquer, développer notre appartenance. Notre avenir c’est de se distinguer, donner un label de qualité. Donnons-nous un branding témiscamien : « Je TEM »

Santé : Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n’a pas de prise bien qu’il faille que l’oncontinue à réclamer des médecins et du personnel de santé. On a le droit d’avoir des services et il faut continuer à les réclamer. Mais au niveau municipal, on peut faire beaucoup, en aménageant les infrastructures de sport, loisirs. La santé c’est dans la tête aussi. La solution ne passera pas nécessairement par le ministère de la Santé

Éducation : Au lieu d’être 3 institutions sur le territoire, 1 seule boîte. La question n’est pas qui va le faire, mais plutôt quand l’opportunité se présente comment on le fait? C’est la prof de l’Université qui répond à ce besoin? Ok on le prend. Ce local de la Commission scolaire est le plus adapté pour ce cours? Ok on y va! Ce genre d’initiative, de travailler ensemble et de concert, c’est gagnant. En matière d’éducation il y a un maillage à faire. Il faut aussi développer l’ancrage de nos institutions pour avoir un impact sur la rétention des étudiants.

Bernard Flebus

Bernard Flebus, natif de Belgique, réside depuis 28 ans au Témiscamingue. Il a commencé comme emballeur d’épicerie à Lorrainville. Il est ensuite parti en affaires, notamment une chocolaterie, et s’est impliqué dans plein de domaines, tant culturel qu’événementiel. Il sort d’un mandat de 8 ans comme maire à la Ville de Ville-Marie. Sa principale passion et implication reste l’agroalimentaire.

Pourquoi avoir choisi de vous présenter à la préfecture?

Oui, on est une région éloignée avec beaucoup de défis, mais je vois tout le potentiel de développement. À tous les niveaux, il y a des opportunités d’affaires phénoménales, reliées à des coûts faibles. On a un immense terrain de jeu. Comme je l’ai déjà fait avec Ville-Marie, je veux mettre le Témiscamingue au complet sur la map.

Quelle est votre vision du rôle du préfet?

C’est un super agent de développement, un motivateur de troupe. Une personne qui va faire travailler les gens ensemble, qui met la lumière sur les autres.

Quelle serait une de vos priorités dans chacun de ces 3 axes :

Économie : Faire travailler nos 30 agents de développement en 4 thématiques, au lieu de travailler en silo, mais tout en restant dans leur municipalité. Une de ces thématiques prioritaires serait la téléphonie/internet partout au Témiscamingue. Par exemple, comment voulez-vous développer l’Est en 2017 si nous n’avons même pas un réseau décent?

Santé : Je veux un comité citoyen de santé, incluant les autochtones. Depuis la création du CISSS-AT, en tant qu’élu on doit se préoccuper de la situation quand on voit la perte de service flagrante. Les priorités pour l’attraction et la rétention des gens, avant tout, c’est la santé et l’éducation.

Éducation : Je reviens toujours sur le 19 000 km carrés pour 16 000 habitants : comment on peut donner un beau service sur tout notre territoire? Que ce soit en français ou en anglais. Je n’ai pas une solution miracle, mais on est capable d’assurer une meilleure logistique au niveau des transports par exemple. Il y a des enfants qui font beaucoup d’heures d’autobus, c’est difficile pour ceux qui sont loin. Au niveau de l’école des adultes, il nous faut d’autres compétences pour être capable de s’adapter aux besoins de nos entreprises.

Gilles Lepage

Gilles Lepage est citoyen de Lorrainville. Dès son plus jeune âge, il s’est impliqué en tant qu’instructeur de jeunes équipes. Il a eu maintes fois à faire avec les politiques à une époque où il fallait défendre ses projets pour avoir accès à des infrastructures. Adolescent, il assistait déjà au conseil municipal. Il a ensuite siégé au conseil municipal de Lorrainville avant la fusion, dossier auquel il a activement participé. Il a aussi siégé au Syndicat des producteurs de bois, notamment au moment où le syndicat était en crise. Il est un participant assidu de la table des maires et connaît bien les dossiers en enjeux de la MRC.

Pourquoi avoir choisi de vous présenter à la préfecture?

C’est pour apporter plus de transparence à la gestion. Il faut que les gens aient plus de pouvoir. Je veux apporter des solutions. Il y a des solutions à tous les problèmes. Si le monde veut les écouter tant mieux.

Quelle est votre vision du rôle du préfet?

Je remets en cause le rôle du préfet. Je trouve que c’est trop politisé, on a déjà des représentants politiques en région. Les élus doivent proposer des idées de développement, mais après se retirer. On ne mêle pas politique et développement. Le préfet doit avoir un rôle fédérateur et décisionnel, pour le développement je laisserai ça à la SDT, que je verrais beaucoup plus forte. On ne laisse pas d’argent dans les mains d’un politicien.

Quelle serait une de vos priorités dans chacun de ces 3 axes :

Économie : L’agriculture biologique c’est notre porte de sortie. Revenir à des fermes à superficies réduites, mais avec un plus, une agriculture de proximité et de qualité. Mais aussi penser à les protéger de la contamination des pesticides. Qu’on ne me dise pas que je suis contre l’agriculture, mais je suis contre l’agriculture industrielle.

Santé : Je veux la faire régler par des gens qui s’y connaissent, pas par des politiciens. Je suis tanné de voir des politiciens et des économistes régler les problèmes de santé. Le personnel hospitalier est compétent, mais ils ne vivent pas avec des facilités. La solution ne viendra pas de moi, mais de gens impliqués et apolitiques, qui connaissent le milieu (médecins retraités par exemple).

Éducation : Je mettrai temps et argent pour l’éducation. Je suis frustré, en tant que témiscamien, qu’on soit sous-financé. À mes yeux l’école a une grande importance, elle remplit un rôle qu’avant les parents remplissaient. Ce n’est pas aujourd’hui que je vais délaisser l’éducation. Je n’accepterai jamais, qu’au Témiscamingue, on soit sous-financé et qu’on se taise.