La MRCT souhaite stimuler l’économie acéricole

Une journée provinciale portant sur l’acériculture était organisée le 19 janvier dernier par le MAPAQ. Les conférences étaient offertes aux acériculteurs de la région via vidéodiffusion dans les locaux de l’école Frère-Moffet.

Aussi étonnent que cela puisse paraître, le Témiscamingue n’est pas un acteur majeur de la production acéricole au Québec. Ce qui met des bâtons dans les roues à l’essor des productions de sirop d’érable, c’est que la plupart des érablières, soit 87% d’entre elles, sont situées sur des terres publics. Souvent celle-ci se trouvent dans des zones isolées non desservies par les services d’hydroélectricité. Aussi, l’accès y est pour plusieurs difficiles l’hiver puisque les routes ne sont pas nécessairement déneigées. Selon Jean-Philippe Dénommé, technicien forestier pour la MRCT, ces contraintes occasionnent des coûts qui font en sorte que 5000 entailles ne sont pas rentables ici comme 5000 entailles en Mauricie.

Malgré ces difficultés, le Témiscamingue compte 142 producteurs acéricoles sur son territoire et la MRCT constate que ceux-ci désirent resautés entre eux et aussi être à l’affût des nouvelles technologie et techniques utilisés par le milieu. Certaines actions sont donc menées afin de répondre à ce besoin. Un colloque a eu lieu en décembre à cet effet. Louis-Philippe Dénommé affirme aussi que d’autres activités et séances d’information auront lieu prochainement et que la population y sera conviée, pour peut-être aller solliciter de nouveaux entrepreneurs intéressés par cette activité agricole. La MRCT désire stimuler l’acériculture puisque malgré les difficultés énoncées, le potentiel de développement est grand. Une des forces du Témiscamingue, cite monsieur Dénommé, c’est qu’il existe encore de vastes forêts non-morcelése ou de grosses productions de quelques 200 00 entailles sont possibles.

