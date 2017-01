Ne tirez pas sur l’ambulance!

Par Guillaume Gonzalez

En décembre 2016, le Syndicat des paramédics de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec annonçait, par le biais de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), un préavis de grève. Si la date n’est toujours pas déterminée, les votes en faveur d’une grève imminente vont bon train. Au début janvier, c’est au tour des ambulanciers de la Fédération des travailleurs et travailleuses préhospitaliers du Québec (FTPQ-Section locale 592) de se joindre au mouvement et d’annoncer une grève illimitée, à compter du 19 janvier.

Les 2 syndicats, qui couvrent une grande partie des régions du Québec incluant l’Abitibi-Témiscamingue, agiront par des mesures de grève différentes, mais s’accordent sur leurs revendications. Ils protestent notamment contre l’inaction gouvernementale dans la négociation de leur nouvelle convention collective engagée depuis 21 mois. En effet, en plein milieu des négociations, après avoir réglé le normatif, le Ministère de la Santé a décidé de déléguer le reste des négociations, soit les ressources humaines, au secteur privé. Outre l’augmentation salariale, l’un des dossiers brûlants concerne l’abolition des quarts de faction. Les quarts de faction sont un horaire de travail communément appelé 7/14 dans lequel les travailleurs doivent être disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur une durée de 14 jours, mais en dehors de leur caserne.

Joint par téléphone, le vice-président de la FTPQ-592, David Gagnon, s’explique : « Le mode de fonctionnement est que les ambulanciers sont basés à la maison, à moins de 5 minutes du lieu où se trouve la caserne où est entreposé l’ambulance. Quand ils reçoivent un appel, ils doivent s’y rendre et ensuite répondre à l’appel d’urgence. On parle de délais qui peuvent parfois aller jusqu’à une dizaine de minutes avant que l’ambulance se mette en route ».

Cette mesure, appliquée en 1989, devait à l’époque être temporaire et se retrouve malheureusement encore en vigueur aujourd’hui. Les syndicats espèrent conscientiser sur cette situation alarmante. « Il faut en parler, car les gens ne réalisent pas ça. Ils passent dans leur ville ou village, voient la caserne avec des ambulances stationnées et pensent qu’ils sont bien servis et en sécurité. Mais il n’y a pas de paramédics ! », reprend David Gagnon. Il précise aussi que le délai officiel pour que les ambulanciers se rendent à la caserne est calculé dans des conditions idéales. Un soir de tempête de neige, ce délai peut s’allonger de plusieurs minutes. Des minutes, parfois cruciales, qui pourraient être sauvées si le personnel était de garde sur place. Plusieurs sources témiscamiennes ont corroboré ce problème. Dernièrement, une personne a dû attendre plus de 30 minutes, alors que l’ambulance arrivait de la caserne la plus proche.

Le président de la SPATNQ, Serge Buttet, abonde dans le même sens et est persuadé qu’en éliminant le quart de faction, on réduirait considérablement le taux de mortalité ainsi que le taux de morbidité. Monsieur Buttet encourage vivement les usagers ayant attendu l’ambulance un délai déraisonnable, à porter plainte auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) afin d’ajouter un moyen de pression auprès du gouvernement. Il souligne aussi un manque d’effectifs, car le nombre d’ambulances au Témiscamingue n’est pas suffisant pour répondre à plusieurs appels d’urgence simultanés.

Les 2 syndicats déplorent ainsi l’abandon du Ministère de la Santé, qui semble délaisser les régions dans ce dossier, et espèrent vivement le retour du ministre de la Santé, Gaétan Barrette autour de la table des négociations.