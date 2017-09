Crédit photos: Dany Gareau

Pour la 2e année consécutive, l’Association pour la préservation du lac Témiscamingue organisait une corvée de nettoyage du ruisseau des Sœurs à Ville-Marie.

Une fois de plus, les bénévoles ont ramassé, durant plusieurs heures, nombre de déchets, allant des plus classiques (sacs et bouteilles de plastique) aux plus incongrus (batterie de camion, vélos, baril, bottes…).

L’APLTEM rappelle que ces déchets polluent grandement notre environnement et les ressources dont nous profitons. « Ce genre d’opération de nettoyage est utile, concrètement, car elle rend nos milieux plus propres. Cependant, il faudrait songer à aller plus loin, à la source, agir avant que du styrofoam ou du plastique se retrouve dans nos ruisseaux, dans nos lacs, dans nos fleuves, dans nos océans, dans la chair des poissons que l’on mange ou dans l’eau que l’on boit. Il faut changer nos comportements et les matériaux que nous utilisons. En attendant, prenez le temps d’aller marcher le long du ruisseau des Sœurs, c’est un bel endroit! », déclare Dany Gareau, membre de l’Association.