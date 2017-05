LE NORD EN FÛT : Un premier festival de bières à Temiskaming Shores

Depuis quelques années, les bières de microbrasserie gagnent de plus en plus en popularité. L’époque où ce type de boisson était réservé aux « soirées de gars » est révolue. La bière artisanale a maintenant sa place dans les coquetels et les « 5 à 7 » au même titre que les vins. La région de Temiskaming Shores profite donc de cet engouement pour lancer son premier festival de bières qui aura lieu à la marina d’Haileybury, le 15 juillet 2017, de 9h à 21h.

En effet, l’événement North On Tap, ou Le Nord En Fût, s’ajoute au circuit déjà bien étoffé des festivals de bières de l’Ontario. L’idée est venue d’un groupe d’amateurs de bières artisanales. « Avec le Biker’s Reunion qui ne revient pas, on trouvait qu’il n’y avait plus rien en région au mois de juillet. Comme il n’y a pas de festival de bières dans le coin, on a pensé que ce serait une bonne idée d’en organiser un », explique Danielle Bélanger Corbin, membre du comité organisateur.

Pour cette première édition, huit microbrasseries ontariennes bien connues des amateurs de bières artisanales seront au rendez-vous : Muskoka Brewery de Bracebridge, Full Beard Brewing de Timmins, Highlander Brew de South River, Beau’s de Vankleek Hill, Steam Whistle de Toronto, New Ontario Brewing de North Bay, Stack Brewing de Sudbury et Lake of the Woods de Kenora. « D’autres microbrasseries ont manifesté leur intérêt, mais nos huit emplacements sont déjà comblés. Nous sommes déjà victimes de notre succès avant même le lancement officiel de l’événement », mentionne madame Bélanger Corbin avec fierté.

En plus des dégustations de bières, les festivaliers pourront aussi manger sur les lieux. Quelques restaurants seront sur place pour offrir une nourriture de qualité, des mets sélectionnés ayant pour but de mettre en valeur les bières et de rehausser leur goût.

L’activité s’adresse à une large clientèle. Ce sera un festival bilingue. Le site web en anglais sera bientôt traduit en français pour attirer autant les gens du Témiscamingue québécois que du Temiskaming ontarien. Les familles pourront aussi y trouver leur compte puisqu’un périmètre est prévu pour des jeux gonflables et des activités pour les enfants. Deux courses ont aussi lieu lors de cette journée : Hop to It 5k Run pour tous et le 5K Root Beer Run pour les 18 ans et moins. L’inscription à ces courses se fait par le biais du site web du festival. De plus, les profits de l’événement seront remis à l’une des banques alimentaires de la région.

Très bientôt, les bières offertes lors du festival seront en vente à la succursale LCBO d’Haileybury pour permettre aux gens de les découvrir à l’avance et de les apprécier davantage la journée venue. Pour participer à l’événement, des billets sont déjà en prévente sur le site web au coût de 15$, un montant donnant droit à un verre de bière avec le logo du festival ainsi que deux coupons de dégustation. Bien sûr, d’autres coupons de dégustation seront vendus sur place. Prochainement, des billets seront aussi disponibles dans différents points de vente situés des deux côtés du lac Témiscamingue.

Pour ne rien manquer de cette nouveauté régionale, vous pouvez suivre l’événement North On Tap Craft Beer Festival sur Facebook, Instagram et Twitter en plus de consulter le site web https://www.northontap.ca/.