Un nouveau festival pour 2018 à Timiskaming First Nation!

L’été 2018 accueillera un nouveau festival dans la région, qui prendra place sur le territoire de Timiskaming First Nation (TFN). Il s’agit du Timiscaming bikers meet ; une grande Foire qui souhaite interpeller des motocyclistes de partout au Québec et en Ontario, et plus encore, qui sait?

Selon Alex Millette, directeur des loisirs à TFN, le comité organisateur en place souhaite que l’événement soit récurrent ; qu’il revienne d’année en année. « Dans les dernières années, nous avons éparpillé nos énergies dans la tenue de plusieurs événements à TFN. Nous avons décidé de nous concentrer sur un gros projet et d’en faire quelque chose qui répond à tous nos objectifs de développement social et touristique. Les fonds amassés grâce au Biker meet seront répartis comme suit : 50% pour la cause du cancer et 50% réinvestis dans la communauté pour les sports et loisirs, l’éducation, la santé et les programmes sociaux. Aussi, nous voulons faire connaître notre culture et notre communauté : attirer du monde chez nous! Si Guigues a son Festival Western, Notre-Dame-du-Nord son Rodéo et Ville-Marie sa Foire gourmande, pourquoi ne pourrions-nous pas, nous aussi avoir un événement d’envergure? »

Pour éviter toute confusion, monsieur Millette met les choses au clair concernant les similitudes qu’on peut rapidement trouver entre le projet de TFN le Biker reunion ayant jadis lieu à Temiskaming Shores. « Nos deux événements sont distincts et non-affiliés. Évidemment, l’implication sociale de ce festival, c’est merveilleux et ça nous a inspiré et motivé à essayer quelque chose de similaire dans notre communauté, mais le Timiskaming Biker meet aura sa propre identité. »

Au programme, spectacles musicaux, ambiance de fête foraine avec des kiosques de jeux et d’artisans, des compétitions de motocyclisme, et bien plus. Plus de détails suivront dans la prochaine année nous indique monsieur Millette. Il assure aussi que l’événement sera bilingue : autant anglophone que francophone, ce qui, espère-t-il, permettra de cibler une clientèle plus vaste.

Finalement, monsieur Millette conclut en affirmant que l’événement sera un bon moteur de développement pour TFN et le Témiscamingue. « On a vraiment hâte de vous voir l’été prochain pour célébrer avec notre communauté pour des causes qui touchent tout le monde. ».