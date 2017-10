Nouveau footballeur malgré lui

Lorsqu’il est arrivé au Cégep de La Pocatière pour étudier en arts-lettres et communication, profil média, en vue de devenir journaliste sportif, le Témiscamien Pier-Luc Degroseilliers ne s’attendait certainement pas à faire partie de l’équipe de football collégiale des Gaulois. « J’avais un attrait pour le football, car je n’ai jamais été très rapide dans les autres sports. Mais comme il n’y a pas de football au Témiscamingue, je n’avais aucune expérience au début de la saison », confie le jeune étudiant. Il raconte qu’il s’est tout de suite senti intégré et pris en charge, grâce à des entraîneurs très accueillants et à l’écoute de leurs joueurs. Tout ceci n’a fait qu’amplifier pour le mieux son sentiment d’appartenance : « Cette équipe est maintenant plus qu’une équipe pour moi, tous les joueurs sont maintenant des frères pour lesquels j’ai envie de me battre et de persévérer. Mes objectifs pour cette saison sont de réussir à jouer le mieux possible afin de donner de la profondeur à la ligne défensive et nous permettre de participer aux séries ». Le jeune footballeur avoue néanmoins que de vivre à plus de 1 000 kilomètres de chez lui n’est pas tous les jours facile, mais il peut compter sur l’appui inconditionnel de sa famille et ses amis. Enfin, il souhaiterait se servir de son exemple pour les autres étudiants témiscamiens afin que le sport devienne une source de motivation et d’encadrement scolaire.