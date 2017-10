Nouvel entraineur chez les Pirates

Alain Mercier. Crédit photo: Facebook

Le mercredi 11 octobre, l’organisation des Pirates a fait l’annonce de l’arrivée d’un nouvel entraineur-chef en la personne d’Alain Mercier. Ce dernier avait démarré les As de Rouyn-Noranda, les emmenant 3 ans de suite à la coupe Dodge dont ils sont sortis victorieux par 2 fois.

« On voulait quelqu’un avec plus de profondeur, plus d’expérience et un système de jeu. Présentement nous n’avions pas vraiment de système de jeu et on sent qu’il y a des joueurs qui ne sont pas exploités à leur plein potentiel. La spécialité de monsieur Mercier c’est le développement des joueurs, il est très pédagogue. Aussi, il a déjà entrainé à peu près la moitié de l’équipe actuelle des Pirates. Il connaît bien les joueurs et c’est réciproque. C’est quelqu’un de très rigoureux et les joueurs ont énormément de respect pour lui », déclare Darcy Brien, président des Pirates de Ville-Marie.

Il est à noter que l’entraineur adjoint, Nicolas Antonoff, reste quant à lui en poste.