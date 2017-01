Nouvelle école dans la communauté algonquine de Long Point First Nation

C’est aujourd’hui que la communauté autochtone de Long Point First Nation inaugurait la nouvelle école que fréquente désormais 135 élèves, primaire et secondaire confondu. Pour l’occasion, les Ministres des Affaires autochtones provincial et fédéral, soit Geoffrey Kelley et Carolyn Bennett étaient de passage dans la communauté. C’était un grand événement pour la population qui travaille sur le projet depuis 2008, alors que l’ancien bâtiment était devenu insalubre. Entre temps, les élèves avaient été redirigés vers Laforce alors que quelques autres fréquentaient l’école de Latulipe.

Un projet d’envergure

Le chef de la communauté autochtone, Derek Mathias était fier de voir l’implication de la communauté dans le projet de l’école. Ce projet d’envergure qui a bénéficié d’une subvention de 6,5 M$ provenant du Ministère des Affaires autochtones a mobilisé les forces communautaires. Toute la population s’est impliquée dans ce projet consolidant une priorité en ce qui concerne l’éducation des jeunes, ce qui a permis de favoriser une certaine cohésion sociale au sein de la communauté.

C’est avec l’architecte Douglas Cardinal, le même qui a conçu le musée de la civilisation d’Ottawa qu’ils ont choisi de travailler. Les pièces du nouveau bâtiment représentent des alvéoles de nid d’abeille, toutes pentagonales. Derek Mathias affirme que cela fait référence à une image qu’il avait en tête en voyant les élèves entrer et sortir de l’école comme de petites abeilles au travail. Précisons que le nom de l’école est aussi inspiré par cette thématique : Amo Ososwan (la ruche, en algonquin).

Fierté au rendez-vous

Le mardi 10 janvier, lorsque les élèves ont franchi pour la première fois les portes de leur nouvelle école, plusieurs parents versaient des larmes d’émotions, fiers de voir leurs enfants revenir étudier dans leur communauté et fiers de voir enfin cette école habitée, la voir respirer. Pour Derek Mathias, d’avoir une école dans la communauté aidera sans doute à cultiver la fierté autour de la culture algonquine et surtout de la langue, puisque celle-ci sera une priorité. Le chef Mathias qualifie de renaissance l’impact de la nouvelle infrastructure dans sa communauté.

La communauté a profité de la célébration pour souligner l’implication de Richard Mathias dans le domaine de l’éducation à Long Point First Nation. Une salle de l’école portera le nom de l’homme afin d’honorer ses accomplissements. Les trois plumes représentent les trois enfants de Richard Mathias, dont son fils Derek qui est maintenant Chef de la communauté. La banderole a été perlée a la main par Viana Mathias.

(Crédits photos : Benoit Viau)