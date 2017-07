Olivier Martineau, conquis par Béarn

C’est par une soirée de pendaison de crémaillère dans la grande ville de Montréal que tout a commencé. Vanessa Grenier, originaire de Béarn, fait la connaissance de Myriam, une recherchiste télé. Au fil de la discussion, cette dernière lui raconte qu’elle est présentement en train de travailler sur un nouveau concept d’émission qui amène des humoristes québécois à la découverte de petits villages (moins de 1 000 habitants) éloignés à travers la province. Il n’en a pas fallu plus à madame Grenier pour convaincre la recherchiste que la municipalité de Béarn était la candidate idéale. Et quelques courriels, messages et échanges de contacts le tour était joué!

En plus d’avoir été sélectionné, Béarn se trouve à être le premier village de tournage de la nouvelle émission « Comédie sur mesure » de ZTélé qui prendra les ondes à l’hiver 2018. L’humoriste Olivier Martineau a été choisi pour cette première émission. C’est donc dans la bonne humeur et sous un soleil écrasant que l’artiste et l’équipe de tournage ont débarqué ce mardi 11 juillet directement sur le premier lieu de tournage, à savoir l’incontournable station « Chez Hec », haut lieu de rencontre quotidien des villageois. S’ensuivait tout un programme, étalé sur 3 jours, afin de faire découvrir les charmes et richesses de Béarn à Olivier Martineau. Ce dernier s’est donc tour à tour retrouvé joueur dans une partie de balle-molle, mangeur d’ilôt (tout un défi selon ses dires!), coureur de stock-car et enfin dans une randonnée de VTT pour un ensemencement de truite dans le lac Petite-Prairie.

« L’énergie des gens ici est incroyable, ça me donne plus que ça me prend. J’ai fait plein de choses que je ne fais jamais chez moi. Jouer à la balle-molle je ne fais pas ça et c’était extraordinaire! » confie souriant monsieur Martineau. « On sent que ce sont des gens passionnés. De leur coin, de leur histoire, de ce qu’ils font » reprend-il émerveillé. L’humoriste avoue que bien qu’ayant déjà passé par Ville-Marie, il ne connaissait pas Béarn. Il regrette fortement que la géographie québécoise et les territoires de la province ne soient pas mieux enseignés et que des lieux aussi magiques que Béarn soient injustement méconnus. Olivier Martineau est formel qu’il n’aurait pas pu tomber sur meilleur village. Il se dit complètement séduit et assure qu’il y reviendra.

Sa « tournée » express s’est terminée par un spectacle gratuit à la salle communautaire de Béarn avec une introduction spéciale relatant ses activités des derniers jours et brossant un portrait humoristique des béarnaises et béarnais. Rendez-vous est donc pris à l’automne 2018 à Z Télé afin de retrouver un résumé visuel d’envergure qui permettra de faire rayonner nationalement la chaleur de l’accueil des habitants de Béarn.