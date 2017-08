Pannes de courant : le Témiscamingue plus touché qu’ailleurs?

Si les conditions climatiques sévères peuvent avoir des répercussions sur les lignes électriques, il n’est pas rare de constater des coupures de courant fréquentes au Témiscamingue. Parfois brèves, certaines pannes surgissent à des moments inopinés de la journée, où la météo ne pourrait à elle seule justifier la coupure.

Selon Luce Chartier, conseillère aux relations avec le milieu chez Hydro-Québec, il n’y a pas de récurrence et ça prend des données précises (date, heure) pour identifier et nommer les problèmes aux usagers concernés. « Des fois ça peut-être le vent, les corneilles, d’autres oiseaux qui atterrissent sur les câbles, il y a un paquet de raisons possibles mais il n’y en a pas une en particulier. Et il n’y en a pas plus [de coupures] au Témiscamingue qu’ailleurs. »

Madame Chartier nous apprend aussi que l’entretien des emprises de ligne (coupes d’arbres, élagage…) est justement en cours cette année, à la grandeur du Témiscamingue. Ceci devrait améliorer le réseau électrique. Cet important entretien se fait par MRC, donc une fois aux cinq ans. Elle assure néanmoins que l’entretien régulier est assuré constamment.

Enfin, si les usagers souhaitent connaître la raison d’une coupure, madame Chartier les encourage vivement à contacter le service client d’Hydro-Québec, munies de données précises, afin de pouvoir identifier la panne.