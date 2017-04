Participation municipale record au Défi santé

Le Défi santé est à nos portes! Il a débuté le 30 mars dernier et se déroulera jusqu’au 10 mai prochain. Bouger plus, manger mieux et garder l’équilibre grâce à de bonnes habitudes de sommeil, voilà le défi proposé. Cette année, six municipalités du Témiscamingue se sont inscrites, nommons, Nédélec, Béarn, Fabre, Duhamel-Ouest, Lorrainville et Guigues.

Selon France Lessard, intervenante responsable de la visibilité de l’événement au Témiscamingue, les municipalités participantes démontrent un bel intérêt pour la valorisation des saines habitudes de vie. Celles-ci s’engagent à faire la promotion du défi auprès des citoyens. « Les municipalités de Fabre et de Béarn ont déjà un calendrier d’activités bien structuré. Il y aura des séances d’information publique avec une nutritionniste et une kinésiologue. Aussi, plusieurs municipalités mettront leurs infrastructures sportives à la disposition des citoyens. Déjà, c’est un grand pas de mettre de l’avant ce qu’on a dans nos municipalités pour motiver l’activité physique ».

Les inscriptions pour le Défi santé sont maintenant terminées, mais il est toutefois possible de suivre le programme sans y être officiellement inscrits. Pour plus d’information sur les paramètres du défi, consulter le site web : https://www.defisante.ca/