La passion et la fierté au cœur du Festival western

Décidément, mère nature joue durement avec les organisateurs des festivals cet été. Le Festival western de Guigues n’a pas complètement été épargné par la pluie et la grisaille qui se sont rapidement mises de la partie, sans pour autant nuire considérablement à l’achalandage et au bon déroulement des activités. Encore une fois, cet événement a reçu des éloges pour son organisation rigoureuse. Avec un total de 20 000 festivaliers, on peut certes dire : mission accomplie!

Une belle programmation

Une nouvelle discipline cette année, les tours de ring avec échange de cavaliers et sauvetage a connu un bon succès. Le comité organisateur travaille fort afin de diversifier la programmation pour que le spectacle qui se joue dans l’arène se renouvelle année après année. Manon Plante, présidente de l’événement en témoigne : « On tient à maintenir un intérêt, même si la compétition traditionnelle fonctionne bien. On veut aussi faire découvrir les possibilités aux Témiscamiens. Il existe vraiment plusieurs disciplines dans le monde des rodéos et sports équestres. » D’ailleurs, cette dernière se réjouit de l’achalandage en hausse depuis les trois-quatre dernières années. « On sent l’engouement pour les Festivals westerns dans la province ».

Les activités en périphérie de l’arène ont aussi amusé le public. La danse en ligne géante qui revenait pour une deuxième fois a fait swigner le foule. La zone jeunesse Desjardins avec ses jeux gonflables et ses activités pour les enfants a aussi été des plus appréciées. Côté musical, fidèle à ses habitudes, le Festival western a mis de l’avant des artistes qui performent le country comme nul autre. La chanteuse dont la carrière s’est propulsée dernièrement, Guylaine Tanguay était sur place, tout comme Highway 65, Garth Brooks Fever, Twin Brothers , The Cajuns et Lendemain de veille. Tout pour taper de la botte et se faire aller le chapeau!

Catalyseur de passions!

Les festivals westerns ont la côte et gagnent en popularité au Québec, mais aussi en région. La Sarre a inauguré le sien cette année, Malartic a aussi des compétitions. De plus en plus de gens d’ici participent à ces sports spectaculaires. C’est le cas de William Arpin, Témiscamien qui fait du Rodéo depuis trois ans. C’est sans aucun doute le Festival western de Guigues qui est à l’origine de sa fascination pour cette discipline extrême. « Ça fait longtemps que je vais voir les compétitions et je voulais vraiment essayer. Mon cousin Billy Larochelle m’a encouragé et j’ai commencé à monter des taureaux sauvages ».

Les vrais amateurs savent que les concurrents doivent tenir huit secondes sur le taureau sans quoi, ils ne font aucun point. Dans le cas où ils tiennent le coup, leurs points leur sont accordés selon leur performance et celle de l’animal. C’est un défi de taille pour Monsieur Arpin qui aime particulièrement se dépasser et tester ses limites.

Billy Larochelle, quant à lui, aussi bien connu au Témiscamingue participe à des compétitions depuis six ans, sans jamais rater le Festival de Guigues qui lui a donné la piqûre et qui occupe une place importante dans son cœur de Cowboy. Il s’est intéressé très tôt au rodéo. « J’ai commencé quand j’étais jeune alors que je faisais du rodéo avec les moutons et les poneys. Je me disais toujours : un jour je vais rider des taureaux et des chevaux sauvages ». C’est maintenant chose faite et monsieur Larochelle songe même à participer à des Rodéos aux États-Unis dans les prochaines années.

D’ailleurs, selon Manon Plante, la relève est en grande forme, surtout pour les sports équestres. Le Gymkhana est très populaire chez les enfants. En effet, il y a la famille de Martin Paquin et les Larochelle qui performe bien. C’est à surveiller de près!

Un festival qui se démarque!

Malgré la multitude de Festival du genre existant, celui de Guigues se démarque par son ambiance chaleureuse. Tout le village est en fête, bien décoré par les habitants qui sont fiers de leur communauté. C’est dire que Guigues à des éléments gagnants dans sa recette et on s’en redélectera l’an prochain, encore une fois!