Piétons à risque?

Si vous vous promenez souvent à pied dans Ville-Marie ou si vous êtes observateur, vous avez probablement constaté que ce secteur possède peu de passage à piétons. Il y a pourtant bon nombre de personnes utilisant la marche comme moyen de déplacement, quelle que soit la saison et il n’est pas rare d’avoir été témoin de plusieurs cas périlleux de piétons traversant la route, même à des endroits protégés.

Il est important de préciser que concernant le tronçon de la route 101, traversant tout Ville-Marie, son aménagement est sous la responsabilité du ministère des Transports. Pour le reste du réseau, il relève de la responsabilité de la Ville.

Principal concerné, le passage à piétons à l’intersection de la route 101 et Notre-Dame-de-Lourdes reste une grosse problématique. Lors de la réfection de la 101, il a été décidé de refaire les avancées afin de prévenir certains accidents notamment les dépassements par la droite. Malgré tout, ce passage reste encore dangereux d’utilisation pour de nombreux piétons.

N’ayant pas de contrôle sur cette portion, la Ville de Ville-Marie est au fait de cette problématique « Le Ministère élabore des stratégies selon des statistiques prenant en compte de nombreux paramètres […] c’est ainsi qu’il a été décidé de refaire les avancées à l’intersection de la route 101 et Notre-Dame-de-Lourdes ainsi qu’à celle de la rue Dubrûle (en avant de Temlac) », explique Martin Lecompte, directeur général de la Ville de Ville-Marie. Il existe pourtant d’autres procédés très dissuasifs à des endroits critiques qui auraient mérité d’être considérés. Pensons notamment à d’autres endroits de la région où l’on peut voir des passages à piétons, agrémentés d’un panneau lumineux qui clignote au passage d’un piéton avec rappel d’amende si non respecté. Dans un contexte similaire, le directeur de la Ville nous fait aussi part qu’il est depuis longtemps question de l’installation de feux tricolores à l’intersection de la 101 et de la rue Dubrûle, mais qu’il n’y a aucune ouverture de la part du Ministère sur ce dossier. Reste à savoir si cela aurait facilité le passage piéton puisque la seule lumière de toute la région, pourtant à proximité d’une école, n’en possède déjà pas, même après réfection.

De son côté, Luc Adam, directeur aux communications du ministère des Transports à Rouyn-Noranda explique : « Pour ces 2 passages à piétons sur la route 101 à Ville-Marie, on a fait des aménagements d’avancées de trottoirs lors d’un projet de l’année passée. Leurs avantages c’est que ça réduit le temps de passage du piéton. Cela fait en sorte qu’il y a une meilleure visibilité du passage pour les conducteurs. Si le piéton se tient sur le bord d’un trottoir classique, souvent ils sont moins bien vus par les automobilistes alors qu’avec les avancées on les voit mieux. Cela réduit également les dépassements par la droite des conducteurs ». Monsieur Adam nous fait néanmoins savoir qu’en mai 2017, la Ville de Ville-Marie leur a fait la demande d’améliorer la visibilité de ces passages à piétons là, appuyée par la Sûreté du Québec. Il est notamment demandé d’installer des balises au milieu de la chaussée. Les analyses ont été complétées et le Ministère est sur le point de rencontrer les partenaires du dossier pour annoncer leurs conclusions et recommandations avant de les rendre publiques. Le dossier est également ouvert concernant la demande d’un virage à gauche protégé (et d’un éventuel passage à piétons marqué) à la lumière aux intersections de la 101 et la rue Ste-Anne.

Deux autres endroits achalandés en piétons, notamment en saison touristique, méritent aussi l’attention. À savoir les intersections des rues Ste-Anne et Notre-Dame (en haut de la marina) et celles des rues Notre-Dame et Notre-Dame-de-Lourdes (scène du lac). Il est à noter que si les pavés au sol sont un aménagement paysager et ne constituent pas un passage à piétons officiel, il est du devoir des automobilistes de marquer l’arrêt afin de pouvoir céder le passage aux piétons qui attendent de s’y engager. Là encore, la Ville est au fait des problématiques et monsieur Lecompte encourage vivement les citoyens à signaler les incivilités ou non-respects des automobilistes auprès de la Sureté du Québec ainsi qu’à faire part de leurs demandes et/ou préoccupations concernant les passages à piétons par courriel auprès de la Ville. Le Conseil de Ville se dit ouvert à étudier toute possibilité si la demande citoyenne se fait sentir.