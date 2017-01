Les Pirates de Ville-Marie : un projet qui se concrétise

Les promoteurs de l’équipe de hockey les Pirates présentaient le 24 janvier, en après-midi, les nouveaux développements du projet. Acceptés dans la Greater Metro Junior Hockey ligue, les Pirates porteront le rouge, le noir et le blanc et évolueront sous la direction de William Bendi, qui cumule plusieurs années d’expérience, notamment dans le Midget AAA.

D’emblée, le projet reçoit le soutien de plusieurs acteurs du milieu. Mario Sabourin, président de la Chambre de commerce croit qu’il y aura des retombés économiques importantes reliées à l’achalandage qu’apporteront les matchs dans la ville de Ville-Marie. Selon lui, restaurants, bars, stations-services et bien d’autres bénéficieront de l’arrivée de l’équipe au Témiscamingue. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie, croit aussi qu’il y a une opportunité à saisir pour les commerçants et y va d’un jeu de mots en affirmant : « moi, je les invite à prendre la puck au bond et à en profiter ». Il estime qu’une rivalité de la 101 pourrait voir le jour, puisque les Titans de Témiscaming font partie de la même ligue. Il croit également que les gens du Sud viendront encourager leur équipe lors des affrontements à Ville-Marie et vice versa, créant une dynamique profitable pour tous.

Le logo a aussi été inauguré. Conçue par Guy Beauchamp, l’effigie de la nouvelle équipe a été désignée favori du comité parmi une quinzaine de propositions reçues suite à un concours ouvert à tous.

Autre preuve que le projet se concrétise, des billets de saison sont déjà en prévente au Fleur et jardin 2000. Les 100 premières ventes se feront à un tarif préférentiel de 160$. Bien que l’alignement ne soit pas encore dévoilé, le recruteur Daniel Bédard est déjà sur le dossier et on sent déjà l’engouement des partenaires pour ce projet qu’on présente comme étant rassembleur.

Selon Michel Roy, président du conseil d’administration, la réception de la population est généralement positive, bien que certains émettent quand même des réticences, mettant principalement en cause une initiative semblable qui n’avait pas fait long feu à Ville-Marie. Rappelons que l’équipe les Dragons avait à peine tenue une saison. Michel Roy affirme toutefois que cette fois-ci, le projet se distingue par une structure qui redouble de persévérance et qui est ancrée dans la région. Il affirme aussi qu’une autopsie de l’échec de la première fois a été faite et refaite afin d’éviter de répéter les mêmes erreurs. Ce projet fait appel à davantage de partenaires locaux et mise sur l’aspect rassembleur du hockey et des acteurs régionaux.

La photo montre Françoise Éthier, actionnaire et Guy Beauchamp, concepteur du logo lors du dévoilement de celui-ci.