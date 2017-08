Les Pirates débarquent à Ville-Marie

Bien que l’école ait repris depuis peu, si vous avez croisé de nouveaux jeunes ces derniers jours, dans Ville-Marie, ce n’est pas un hasard. En effet, c’est cette fin de semaine que se tenait, à l’aréna Frère-Arthur-Bergeron, le premier entraînement des Pirates de Ville-Marie. La pratique servait aussi de camp de sélection afin de recruter les derniers joueurs. Dès 10h, les joueurs étaient sur la glace, déjà rejoint par les nouveaux partisans venus assister aux premiers coups de patin.

Une trentaine de jeunes recrues ont donc fait connaissance sur la patinoire sous l’œil avisé des coachs Gilmour et Antonoff. « Il nous manquerait idéalement cinq à six joueurs. On espère que le camp va combler l’équipe mais sinon nous ne sommes pas mal pris, on va continuer à recruter après. On peut faire des échanges, c’est commun dans la ligue. Mais nous avons déjà une équipe fonctionnelle et tout s’enligne bien », confie sereinement Darcy Brien, président des Pirates de Ville-Marie.

Du côté de l’aréna, les rénovations ont donné un coup de fraîcheur, les joueurs bénéficiant d’une nouvelle chambre. La prochaine étape sera les loges, qui ont par ailleurs toutes été vendues à des commanditaires. La glace quant à elle arborait fièrement le logo des Pirates en son centre.

Le premier match des Pirates aura lieu le 8 septembre à Témiscaming contre les Titans.

Pour la première rencontre à domicile, il faudra patienter jusqu’au 16 septembre où les Pirates affronteront les Rattlers de Bradford. Un « Tail-gate party » avec de nombreuses surprises aura également lieu en avant-match ce soir-là. Le comité des Pirates encourage vivement la population à venir soutenir leur équipe et annonce que le coût d’entrée d’un match sera de 10$.