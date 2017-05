Les Pirates prennent forme

Christoffer Svallhed / Crédit photo: Facebook « Les Pirates de Ville-Marie »



La saison approchant, le recrutement des Pirates bat son plein. En effet, le 29 avril dernier avait le lieu le premier précamp à l’aréna Iamgold de Rouyn-Noranda.

L’événement aura permis de faire 3 ou 4 belles découvertes débouchant notamment sur 2 signatures qui seront annoncées très prochainement via les réseaux sociaux assure satisfait Darcy Brien, administrateur-responsable des comités équipements et santé-sécurité des joueurs. L’équipe commence à sérieusement prendre forme. En plus des recrues précédemment présentées s’ajoutent entre autres le québécois Thomas Shem (Lynx de West Nipissing), les français Maxime Burellier (Angers U-20 Élite) et Hugo Blum (Grenoble U-20 Élite), l’Abitibien Alex Montreuil (As de Rouyn-Noranda), le Témiscamien Alexis Duguay (Home Hardware Midget BB) et le gardien de but suédois Christoffer Svallhed (Vipères de Varberg). L’effectif approche désormais la quinzaine de joueurs signés pour un objectif total de 30 joueurs pour la première saison. Un sous-comité sera sur place pour le repêchage qui aura lieu prochainement à Toronto et monsieur Brien est confiant qu’ils seront de retour avec de nouvelles signatures.

Un prochain camp ainsi qu’un week-end de remise en forme auront aussi lieu avant l’automne. En plus d’avoir tenu un stand lors la vente de garage de Ville-Marie, d’autres activités relatives aux Pirates (notamment un tournoi de golf) auront lieu tout au long de la saison estivale et seront dévoilées une fois les dates confirmées. « Vous ne nous oublierez pas de l’été! » conclut assurément Darcy Brien.