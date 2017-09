Pirates vaincus mais public conquis

C’est dans un aréna bondé (environ 700 personnes), que les Pirates de Ville-Marie ont donné leurs premiers coups de patin à domicile, en affrontant les Rattlers de Bradford, le samedi 16 septembre à l’aréna Frère-Arthur-Bergeron.

Probablement fébriles, à cause de leur première défaite la veille, les Pirates ont complètement laissé passer la première période, 0-3 aux Rattlers, accusant un total de 11 minutes de pénalités.

En début de 2e période, les Rattlers enfoncent le clou avec un 4e but, en moins de 2 minutes jouées. Le réveil des Pirates ne se fera pas attendre puisque moins de 2 minutes plus tard, Alex Peeters viendra marquer le premier but de l’histoire des Pirates à domicile. Puis ce sera au tour du français Hugo Blum de trouver les filets à 4 minutes de la fin de la 2e période. Malgré une meilleure cohésion, la nervosité des Pirates, devant leur nouveau public en folie, leur fera encore accumuler 11 minutes de pénalités durant cette période.

La 3e période verra un retour en force des Pirates sur la glace avec un 3e but de Nicolas Bellerose et une offensive plus incisive, plus disciplinée (zéro pénalité aux Pirates contre 8 minutes aux Rattlers). Malgré toute leur énergie déployée, de nombreuses belles occasions, et poussés par le soutien des partisans en feu, les Pirates ne reviendront pas au score.

L’équipe de Ville-Marie a néanmoins offert tout un spectacle à son public, qui lui, était ravi d’assister à du hockey de calibre. « Je suis venu pour voir ce que ça donnait, mais là je vais me prendre des billets de saison. C’est trop prenant! Ça faisait longtemps qu’on attendait du hockey de ce niveau à Ville-Marie », lance un spectateur, les yeux rivés sur la glace.