Quelle place pour l’immigration au Témiscamingue?

Crédit photo: Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue

S’il est un enjeu de taille au Québec, et plus particulièrement au Témiscamingue, c’est bien celui de la démographie. À l’intérieur de celui-ci se trouve évidemment un défi de taille : celui de l’immigration. À l’heure où certains disent que les régions se meurent, on constate de plus en plus l’apparition de nouveaux arrivants, incluant des immigrants de première génération (c’est-à-dire nés à l’extérieur du Canada). Quel est leur place au Témiscamingue ? Comment sont-ils accueillis?

Avant de poursuivre, il est important de faire une mise au point linguistique. Le mot « migrant » a été utilisé un très grand nombre de fois, souvent à tort, durant la dernière année par les médias, à travers le monde. Cette surutilisation a très souvent créé une confusion, auprès de la population, mélangeant réfugiés, migrants et immigrants. Voici ce que précise le Conseil Canadien pour les Réfugiés :

Un réfugié (au sens de la Convention) est une personne dont la situation correspond à la définition qui se trouve dans la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Cette définition est reprise dans la loi canadienne et est largement acceptée à l’échelle internationale. Afin de correspondre à la définition, une personne doit se trouver hors de son pays d’origine et craindre avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

Un migrant est une personne qui se trouve hors de son pays d’origine. Ce mot désigne les personnes qui sont présentement en train de se déplacer et celles qui ont un statut temporaire ou qui n’ont aucun statut au pays dans lequel ils vivent.

Un immigrant est une personne qui s’est établie dans un autre pays. Les immigrants choisissent de déménager, tandis que les réfugiés sont forcés de fuir.

Un résident permanent (ou immigrant reçu) est une personne qui a le statut de résident permanent au Canada.

Selon l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, 49 résidents permanents (reçus entre 2005 et 2014) résidaient au Témiscamingue en 2016. Il faut savoir que ces données ne comprennent pas les immigrants temporaires séjournant avec un permis de travail, ainsi que les résidents permanents reçus avant 2005.

Au Témiscamingue, un service d’accueil de nouveaux arrivants est en place au Carrefour Jeunesse Emploi. Il est à noter que c’est le seul service du CJET qui ne possède pas de limite d’âge. Tous les immigrants (temporaires ou permanents) s’établissant au Témiscamingue peuvent se présenter au CJET pour bénéficier d’un accompagnement. Cet accompagnement se traduit souvent par une aide à trouver un logement ainsi qu’un réseautage avec la population.

Il faut savoir que l’exode en région n’est pas forcément des plus facile pour les immigrants. « C’est un double déracinement. Ils se déracinent déjà une première fois en arrivant au Québec, la plupart du temps à Montréal. Ils créent alors un nouveau réseau sur place mais, une fois qu’ils se rendent compte que le milieu est saturé et que les régions offrent une meilleure qualité de vie, ils se déracinent une seconde fois en arrivant au Témiscamingue. Et le tout souvent en peu de temps. » déclare Catherine Drolet-Marchand, agente de migration au CJET. Elle soutient que souvent les immigrants choisissent Montréal ou Québec en premier lieu par méconnaissance du reste de la Belle Province.

L’année dernière ce sont 18 immigrants qui ont utilisé les services d’accueil et en sont globalement satisfaits. Du côté de la population, l’acceptation est généralement bonne aussi. « Sur le terrain, ça se passe bien, mais c’est sûr qu’il y a encore du travail de sensibilisation à faire […] dans le milieu du travail, la clé c’est vraiment la communication interculturelle », raconte Hélène Nickner, coordonnatrice au CJET. « Il y a de plus en plus d’ouverture. Les gens sont contents. C’est le fun pour le multiculturalisme. Ça enrichit la région et ça ouvre les horizons » conclut madame Drolet-Marchand.