Plus de 250 athlètes participent au Festival des saines habitudes de vie

Par Valérie Bellehumeur

C’est samedi dernier le 15 juillet que se tenait la 10e édition du Festival des saines habitudes de vie de Ville-Marie. Plus de 250 athlètes de partout au travers le Québec ont participé aux différents défis que proposait le festival.

Dans un volet plus compétitif, nous retrouvions le triathlon olympique, le triathlon sprint, la course de 10 kilomètres et le duathlon qui consiste à de la course et du vélo. Heureusement pour le comité, la température fut très clémente pour l’évènement et la population témiscamienne était au rendez-vous pour encourager les participants. D’ailleurs, l’une des missions premières du comité organisateur est de rassembler le plus possible les familles lors de leur évènement : « Nous visons la participation de toute la famille. Nous offrons des courses pour les enfants afin qu’ils puissent participer eux aussi et ils adorent ça. Lorsqu’ils franchissent la ligne d’arrivée, ils sont tellement fiers de recevoir leur médaille de la part de leurs parents. C’est impressionnant pour les enfants de franchir la grosse arche qui marque la ligne d’arrivée. Aussi, nous avons décidé d’offrir la course de 10 km cette année puisque c’est notre 10e anniversaire, mais aussi pour combler plus de personnes. La course augmente en popularité depuis un certain temps et les gens ont très bien répondu à cette nouveauté », mentionne Stéphanie Lalonde, responsable du festival des saines habitudes de vie.

L’éventail des compétitions disponibles attire une grande partie de la population, que ce soit pour les athlètes entraînés, les amateurs de course ou encore les familles qui aiment faire du sport, tout le monde y trouve son compte. « Nous avons un volet compétitif, un volet pour les 0 à 99 ans, un volet pour les enfants. Les gens peuvent arriver avec leur poussette et faire les distances plus courtes. Aussi, une autre nouveauté de cette année, le défi des entreprises. Ce sont 7 entreprises qui se sont lancé le défi de faire le triathlon sprint en équipe. C’était donc une belle occasion pour les trois collègues de travail d’une entreprise de s’entraîner ensemble et de challenger les autres entreprises », reprend Stéphanie Lalonde.

Bien sûr, un événement d’une telle envergure nécessite plusieurs bénévoles afin de s’assurer que le tout se déroule bien : « Nous sommes 8 personnes dans le comité qui travaillent à l’année sur l’événement et la journée même, c’est plus de 80 bénévoles qui participent au festival. Notamment, nous retrouvons les services de la COOP santé d’ostéopathie et de physiothérapie. Aussi, nous offrons des collations qui ont été révisées par une nutritionniste. Nous sommes très heureux du déroulement de l’événement cette année, les athlètes sont heureux et les familles sont présentes. D’ailleurs, le Triathlon commence à être très reconnu, notamment grâce à notre section de nage qui se fait en eau libre. Il s’agit d’un des plus gros bassins que l’on peut retrouver dans ce genre de compétition », conclut la responsable de l’événement.

Nous pouvons dire mission accomplie pour la 10e édition du Festival des saines habitudes de vies de Ville-Marie. Bravo aux organisateurs et mille mercis à tous les bénévoles qui ont permis la réussite de ces activités. Pour connaître les résultats de chacune des compétitions, rendez-vous sur le site internet du triathlon de Ville-Marie : www.triathlonvillemarie.com