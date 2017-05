Crédit photo : Dominique Paquin-Raymond

Mettre l’emphase sur la gourmandise et sur la bonne bouffe, voilà le tournant que veut prendre la présidente et cofondatrice de la Foire gourmande, Line Descôteaux. Le leitmotiv « plus gourmande que jamais », risque de se faire entendre d’ici la tenue du festival.

De grands défis à relever

Pour Line Descôteaux, le retour de son implication dans un événement qu’elle a fondé est significatif. La femme d’affaires propriétaire des Chocolats Martine ne cache pas sa fébrilité pour l’édition à venir. Sa passion pour le monde de l’agroalimentation est palpable et elle a mis la barre haute.

Deux grands défis s’imposaient lorsqu’elle a repris la présidence de la Foire gourmande : d’une part, reformer un conseil d’administration fort et suffisant, qui inclut le Témiscamingue ontarien ainsi que des agrotransformateurs et agroproducteurs. Ensuite, elle souhaitait la présence accrue des exposants, pour redonner une place centrale au plaisir de manger. Elle rappelle aussi qu’initialement, la Foire a été songée pour répondre aux besoins de visibilité de ces derniers.

Une équipe forte et prête

Déjà, elle a le sentiment du devoir accompli puisque le CA s’est renouvelé tout en gardant des membres qui étaient impliqués les années précédentes. L’arrivée de Nicole Guertin, qui a un parcours professionnel remarquable et un immense amour de la région et du terroir, est un atout de taille, d’autant plus qu’elle représente l’Ontario. Les travailleurs agro ont aussi fait un retour en force avec notamment Angèle-Ann Guimond de l’Éden Rouge, et l’ancien copropriétaire des Chocolats Martine et cofondateur de la Foire gourmande, Bernard Flebus pour ne nommer que ceux-là.

Madame Descôteaux a choisi de travailler avec des sous-comités qui prennent en charge les divers dossiers. Plusieurs personnes sont donc impliquées dans l’organisation cette année et constituent un cœur essentiel à la pérennité de l’évènement. L’action bénévole est primordiale dans la tenue d’un festival de cette ampleur.

Cette année, on mangera!

Du côté des exposants, on apprend que déjà 32 contrats ont été signés. D’autres s’ajouteront assurément à la liste. Dans le but de rendre cette Foire très gourmande, les exposants s’engagent à préparer des bouchées, donc les festivaliers peuvent s’attendre à manger! Un partenariat avec les chefs d’Origine Nord-Ouest permettra d’ailleurs de mettre les produits des exposants en valeur. Le resto gourmand prendra place dans le bistro SAQ, invitant à déguster un menu varié. Une boutique gourmande prendra également place, proposant d’acheter les divers produits des exposants; sirop d’érable, confiture, huile d’olive, etc. Des billets seront aussi en vente pour un BBQ géant ainsi qu’un bière et saucisses. Les inscriptions seront limitées.

Activités variées et nouvel aménagement

Des cours de cuisine seront offerts à bas prix : mixologie, pâtes fraiches, tartares, ateliers de cuisine pour enfants feront partie de la programmation. Les spectacles déménageront, mais resteront en plein air. Cela évitera les désagréments de la pente. Ils prendront place là où le chapiteau des artisans se situait. Qu’adviendra-t-il des artisans? Eh bien, ils longeront la rue Notre-Dame dans de petites cabanes empruntées au Village de Noël de New Liskeard. Le dimanche sera la journée des enfants. Plusieurs activités ont été pensées pour eux, telles une chasse aux produits régionaux, les traditionnels jeux gonflables, maquillage, spectacle des Petites tounes et bien plus.

Les spectacles

Retour des spectacles gratuits cette année! La formation originale des Colocs performera à la Foire cette année! Sally Folk, les chiens de ruelle, Stef Paquette et le band Témiscamien Boomerang seront aussi de la partie.

C’est débordant d’enthousiasme et en donnant du crédit à son équipe que la présidente lance sa programmation. Madame Descôteaux est confiante et ose même avancer que « La Foire de cette année est vouée à être la plus belle »!