Une polyvalence à toute épreuve : Émilie Bisson

La première fois qu’on pratique un sport, notre motivation est souvent le plaisir de jouer. Or, certains sportifs en herbe se découvriront un talent qu’ils ne soupçonnaient pas et qu’ils développeront avec les années. C’est le cas avec Émilie Bisson, une volleyeuse témiscamienne qui, contre vents et marées, a su se démarquer partout où elle est passée.

Un talent imprévu

La pratique du volleyball n’a pas été précoce pour Émilie Bisson, qui a amorcé sa carrière en première secondaire. « Mon père m’avait déjà par contre montré plusieurs habiletés, raconte-t-elle. J’avais déjà joué au hockey et participé à des tournois de volleyball de plage. En 3e et 4e secondaires, j’ai réalisé que j’avais du talent. » L’aventure sportive prenait son envol. En plus des Tamias, elle a aussi évolué avec des équipes civiles, comme les Voyageurs, qui regroupent les meilleurs éléments de la région. Dans ses souvenirs de cette époque, un lui apporte beaucoup de fierté. « D’avoir terminé 2e au Championnat de l’Est du Canada. »

Les bénéfices d’être polyvalente

« Au secondaire, puisque j’étais plus grande que les autres, j’ai joué souvent au centre. Mais avec les années, les autres me rattrapaient en grandeur, alors je me suis promenée à l’aile, passeur, je peux jouer partout », explique-t-elle. Si, au départ, cette polyvalence était un peu involontaire, elle a compris tous les bénéfices qu’elle pouvait lui apporter. « C’est aujourd’hui que je me rends compte de cet atout. Je suis une première année dans mon équipe à l’UQAM, je ne suis théoriquement pas censée jouer. Mais étant multifonctionnelle, au niveau où je me trouve, c’est ce qui fait en sorte que j’ai ma place en ce moment. » Elle mentionne au passage que les joueuses unidimensionnelles ne peuvent se targuer de posséder cet avantage.

Une fierté surprenante

Son passage avec les Astrelles du Cégep de l’A-T, même s’il n’a pas été fructueux au chapitre des victoires, lui aura appris de précieuses leçons, comme la résilience et le plaisir de jouer. « Je crois que, en trois ans, nous n’avons gagné que cinq ou six matchs. Toutefois, j’ai eu énormément de plaisir et je jouais avec des joueuses que je connaissais. » Malgré son talent indéniable, elle admet avoir parfois songé à tout abandonner. « Oui, ça m’est arrivé souvent. Lors du passage du secondaire au cégep, j’y ai pensé. Mais je ne voulais pas avoir de regrets, alors j’ai essayé. Mon père m’avait dit que je regretterais ma décision si je ne continuais pas de jouer. Je ne voulais pas non plus me fermer des portes au niveau universitaire. » Maintenant à l’UQAM, elle possède suffisamment d’expérience pour parvenir à déterminer ce dont elle est le plus fière. « En ce moment, je suis fière d’avoir réussi à décrocher une place dans l’équipe malgré mon physique (elle est aujourd’hui moins grande que de nombreuses joueuses). Normalement, les équipes universitaires choisissent des filles qui ont évolué, par exemple, avec Équipe Québec. C’est rare qu’elles sélectionnent ailleurs. Je suis vraiment fière d’être sur le six partant, je n’y aurais pas cru en début d’année. C’est très très rare qu’une recrue accomplisse cela. Mais j’ai vraiment travaillé fort pour y parvenir. »

Pendant les Fêtes, Émilie Bisson se rendra en Floride avec toute son équipe afin de participer à un camp très intense, où le volleyball occupera encore davantage de place dans ses quotidiens. Son équipe est jeune, mais la volleyeuse entrevoit l’avenir d’un bon œil lorsque l’équipe atteindra sa pleine maturité.