Pourquoi l’agriculture ne nous séduit plus?

Longtemps considérée comme une entreprise qui se léguait naturellement aux enfants à la suite du décès du propriétaire, l’agriculture vit depuis quelques décennies des changements qui ont radicalement modifié le portrait de la ruralité : moins de fermes, productions plus grandes, spéculation foncière, actifs agricoles de plus en plus lourds, accords économiques internationaux, mauvaise presse. Les courageux qui choisissent cette carrière le font généralement en toute connaissance de cause, malgré les difficultés associées à cette vocation. Mais quelles sont-elles, ces difficultés?

Une relève?

La principale embûche pour assurer la pérennité de l’agriculture au Québec viendrait d’une absence de relève, ce qui n’est pas le cas en province. La relève existe et est bien présente. Le Québec fait même bonne figure à ce sujet selon les statistiques du taux de remplacement des agriculteurs, avec un taux de 45 %, donc près d’un agriculteur de moins de 40 ans pour deux de 55 ans et plus. Il s’agit du plus haut taux au pays. Le United State Department of Agriculture estime qu’un taux de 50 % suffit à assurer le remplacement des agriculteurs.

Un diplôme?

Benoît Curé, agronome se spécialisant dans la relève en Mauricie, évoque aussi l’importance des études dans la nouvelle réalité agricole. « Les études sont devenues très importantes. Plusieurs obtiennent un baccalauréat en agronomie, mais la formation en gestion devient aussi très utile. L’agriculteur doit maintenant avoir une vision administrative. » Terminée l’époque où on quittait les bancs d’école pour se lancer dans l’aventure agricole. Et au-delà des compétences agricoles, il faut s’instruire afin de gérer adéquatement des entreprises au chiffre d’affaires de plusieurs centaines de milliers de dollars.

Entre 2006 et 2011, la proportion des jeunes titulaires d’un diplôme d’études post-secondaires et passée 74 % à 79 %. À l’inverse, celui des jeunes sans diplôme post-secondaire est passé de 9 % à 8 %. Aussi, notons le niveau de scolarité plus élevé de la relève féminine (diplôme d’études post-secondaires), soit 88 % pour les femmes contre 75 % pour les hommes. Ces derniers semblent aussi plus friands des études professionnelles, contrairement aux femmes, qui se dirigent fréquemment vers le DEC.

Enfin, le programme de subvention à l’établissement de la Financière agricole module son aide, entre autres, en fonction de la scolarité.

Des difficultés?

Donc, la relève est suffisante et elle est plus scolarisée que la précédente. Mais où sont donc les difficultés?

Le prix

La première, mais non la moindre : le prix exorbitant des terres. En 2014, au Québec, le prix moyen d’un hectare de terre en culture était de 15 657 $. En A-T, il se situait à 2 155 $, ce qui ajoute à l’attrait de la région dans ce domaine.

Mais même dans ce contexte, il est très difficile pour la relève d’acquérir une exploitation agricole sans une aide extérieure. Et cette aide provient souvent des parents eux-mêmes : en effet, afin que leurs enfants puissent acquérir la production, ils la cèdent parfois à une fraction du prix, ce qui ampute leur retraite des sommes importantes sur lesquelles étaient fondés des espoirs d’une qualité de vie méritée.

La production

Le système de gestion de l’offre, bien qu’essentiel à la ruralité selon Benoît Curé, comporte des obstacles pour la relève. « Les ouvertures sont moins grandes lorsqu’il y a quotas; il y en a très peu à vendre », explique-t-il. Les productions comme le lait, la volaille et les œufs sont soumises à ce système qui a toutefois l’avantage de permettre plus aisément des prévisions budgétaires pour l’exploitant. De plus, sans la gestion de l’offre, les exploitations situées dans les régions éloignées ne survivraient pas. Pour l’agronome, ce système est indissociable d’une ruralité prospère et dynamique.

Le transfert

Voilà une étape qui, selon Benoît Curé, doit être franchie avec rigueur. « C’est un long processus qui est souvent négligé des propriétaires. Ce n’est pas seulement une propriété qui est transférée, mais des savoirs, des pouvoirs et, en dernier lieu, des avoirs. » Comme les entreprises agricoles possèdent de nombreux actifs et un chiffre d’affaires important, il devient primordial de ne pas bâcler cette étape.

Le mode de vie

L’agriculture, dans sa forme actuelle, est l’un des rares domaines où les défis familiaux côtoient ceux de l’entreprise. « Est-ce que le conjoint est bien conscient du mode de vie d’un agriculteur? » poursuit monsieur Curé. Car de dire que l’agriculture est une vocation relèverait de l’euphémisme tellement c’est un métier exigeant. « C’est réellement un mode de vie. C’est plus simple lorsque les deux conjoints sont dans le domaine », ajoute Carol-Ann Poudrier, représentante régionale au sein de la Fédération de la relève agricole du Québec. Au Québec, un jeune agriculteur sur cinq est célibataire. De plus, elle explique que 50 % de son travail s’effectue maintenant dans un bureau, ce qui a complexifié la tâche des exploitants. Enfin, les exigences sanitaires et alimentaires auxquelles sont soumis les agriculteurs sont de plus en plus nombreuses et rigides.

L’isolement

De ne vivre que pour sa production apporte certainement son lot de contraintes sociales. Comment parvient-on à surmonter cet isolement causé par notre passion? « Les solutions commencent à voir le jour. C’est important d’avoir un réseau aussi », termine madame Poudrier.