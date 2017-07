Première candidature officielle à la Ville de Ville-Marie

Michel Roy, actuel conseiller municipal à la Ville depuis 2 ans et actionnaire de la future équipe de hockey des Pirates, se lance officiellement à la course du poste de maire en vue des élections municipales prévues le 5 novembre prochain.

Son équipe veut continuer d’améliorer les relations avec les municipalités voisines ainsi qu’avec la MRC. « Les 6 derniers mois ont été plus facilitant, on veut continuer dans cette voie-là, continuer le regroupement. La vision de l’équipe est aussi dans l’amélioration des infrastructures. Présentement, c’est l’aréna qui est en rénovation, mais on veut aussi regarder au niveau des parcs, piscine, terrain de base-ball, selon le budget évidemment. » annonce le candidat .

Le développement économique est aussi en ligne de mire. Monsieur Roy et son équipe souhaitent attirer plus d’entrepreneurs prêts à démarrer des projets, en précisant tout de même que ce n’est pas tant des grosses compagnies qui seront favorisées, mais aussi les PME qui apportent un dynamisme important à l’économie locale.

Monsieur Roy s’est constitué une équipe solide de citoyens provenant de divers milieux avec différents champs de compétences (santé, culture, communications, développement économique). Les personnes briguant un poste de conseillère et conseiller sont : Yves Bergeron (en poste actuellement), Adèle Beauregard, Dominic Pelletier, Jacques Loiselle, Martin Lefebvre et Alexandra Fortier-Demers.

Michel Roy est le premier candidat déclaré à la Ville de Ville-Marie pour les prochaines élections municipales.