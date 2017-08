Une première fête réussie à Duhamel-Ouest

Le samedi 26 août dernier se tenait la première Fête des moissons, organisée par la municipalité de Duhamel-Ouest et le Comité d’aménagement et de loisirs de Duhamel-Ouest.

La municipalité s’était donné 2 objectifs : accueillir de nouveaux arrivants et faire découvrir le Marais Laperrière. Mission accomplie puisque 4 nouvelles familles étaient présentes et de nombreux citoyens ont découvert le marais pour la première fois. Rallye forestier, atelier et cueillette de champignons, observation de faune et flore étaient au rendez-vous tout comme le soleil qui a agrémenté la journée. Bien que toutes les activités étaient gratuites, un pot de dons à Mission Tournesol a permis de ramasser la somme de 102.95$. Entre 175 et 200 personnes se sont déplacées pour l’événement.

Marie-Claire Legault, agente de développement à la municipalité de Duhamel-Ouest, déclare enchantée : « C’était une première et c’était une vraie réussite! On a eu beaucoup de plaisir et c’est de bon augure pour qu’on réitère l’année prochaine! »