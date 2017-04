Production laitière de père en fille

La ferme laitière Gasmar inc., situé à Fabre et propriété de Martin Desrochers, est opérée de père en fils depuis trois générations. Une quatrième génération s’apprête à reprendre le flambeau alors que Tricia Desrochers, fille de Martin, est prête à assurer la relève.

Martin Desrochers se souvient d’avoir entendu l’histoire de son grand-père, arrivé au Témiscamingue seul en bateau à 11 ans. C’est pour lui une fierté que sa fille s’intéresse à l’agriculture et qu’elle perpétue la tradition familiale. Tricia, pour sa part, se réjouit d’être la première femme à diriger l’entreprise.

Elle a obtenu son diplôme d’études collégial en gestion et technologie d’entreprises agricoles à l’Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. Elle revient sur la ferme formée et fin prête à prendre le relais. Déjà, son père a diminué sa propre charge de travail pour laisser davantage de responsabilités à sa fille. La transition se fait tranquillement.

La jeune femme a toujours eu un intérêt marqué pour le travail agricole. Depuis qu’elle est enfant, elle se propose afin de donner un coup de main considérable à la ferme. Elle aime particulièrement le contact des animaux. Elle ne s’est jamais vraiment posé la question du choix de carrière. Elle a su tôt dans sa vie qu’elle marcherait dans les traces de son père et des générations qui l’ont précédée.

Elle a aussi une vision et des projets pour la ferme. Les robots de traite qui gagnent en popularité risquent de faire leur entrée prochainement dans l’étable des Desrochers. Des travaux de rénovation et de réaménagement sont aussi prévus. Dernièrement, leur lait a grandement augmenté de qualité. Leurs techniques de traite se raffinent et l’expertise scolaire de Tricia jumelée à la longue expérience de Martin sur le terrain se marient bien. Ensemble, ils forment une équipe gagnante.

Les Desrochers ont une vision durable de l’agriculture. Ils tiennent à maintenir un contact chaleureux avec leurs quelque 75 vaches et à préserver la qualité de leur terre. Martin raconte que les producteurs de lait ont été éprouvés dernièrement par les menaces de l’abolition des quotas et l’entrée la compétition déloyale du lait diafiltré. Tricia est consciente des enjeux, mais a confiance en l’avenir.

En discutant avec eux, on se rend rapidement compte qu’ils ont la passion et la vocation du travail agricole. Ils ont une vision de l’agriculture et c’est enrichissant d’aller à la rencontre des agriculteurs, ne serait-ce que pour comprendre que la pinte de lait ne vaut pas 4$, mais bien le labeur des producteurs qui ont à cœur le bien-être de leurs vaches et qui exécutent un travail acharné afin d’offrir un produit de qualité aux consommateurs.

Que ce soit le lait, la tomate, le sirop d’érable, ces produits que l’on retrouve sur les tablettes des supermarchés n’y apparaissent pas comme par magie. Il est intéressant de se pencher sur le travail des agriculteurs et de comprendre d’où viennent les denrées qui se retrouvent dans nos assiettes.