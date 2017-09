Des projets d’envergure à Timiskaming First Nation

Une fois de plus, l’activité « Tisser des liens – Témiscamingue » s’est déroulée avec succès. Pour cette nouvelle édition, le rendez-vous avait lieu au centre récréatif de Timiskaming First Nation. La culture et les prochains projets algonquins étaient cette fois-ci à l’honneur.

Après un chant et une danse de bienvenue, différents intervenants se sont succédé au micro afin de présenter des projets tout aussi réjouissants les uns que les autres.

Le jeune directeur des loisirs de Timiskaming First Nation, Alex Millette a présenté le projet du « Bikers Meet » prévu pour l’été prochain et qui souhaite clairement se positionner comme un événement incontournable au Témiscamingue, au même titre que le Rodéo du Camion, le Festival Western et la Foire gourmande.

La nouvelle directrice de la station de recherches de l’UQAT à Notre-Dame-du-Nord, Isabelle Ouellet, accompagnée de Suzie Ratté, agente de liaison autochtone au Pavillon des Premiers-Peuples à Val-d’Or, ont présenté de nouvelles formations en lien avec le milieu des Premières Nations. Notamment la formation Piwaseha, prérequis aux autres formations, qui est une compréhension du passé et des réalités actuelles du milieu autochtone.

Mais le projet qui a retenu le plus l’attention est certainement celui du complexe touristique. L’artiste Karl Chevrier, membre du comité responsable de ce projet, a présenté la première maquette, en forme de tortue, animal ô combien symbolique dans la culture algonquine.

Le complexe se voudra un lieu rassembleur, où l’on pourra assister à des confections d’artefacts traditionnels amérindiens, des spectacles de chants et danses, etc. Ce lieu imprégné de la culture algonquine serait un vecteur de transmission du savoir à toute la population.

Enfin, la chargée de projet de Temiskaming Shores & Area Chamber of Commerce, Anne-Marie Loranger a remis aux participants un kit de son projet « Hello/Bonjour ». Ce dernier vise à promouvoir l’accueil bilingue des deux côtés du lac. La pochette comprenait un autocollant (déjà distribué lors des précédents événements), un macaron, un support d’affichage, un calepin et un mémo de 10 raisons pour magasiner localement.

Environ 70 personnes s’étaient déplacées pour cette réunion.